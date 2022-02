민주당 "TV토론 거부 尹, 건강악화 맞는듯… 폭탄주 4잔밖에 못 마셔" 직격

野 "컨디션 고려해야 한다는 말 와전된듯"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘이 윤석열 대선 후보의 건강 등을 이유로 8일 예정이었던 2차 TV 토론을 거부한 날, 윤 후보가 술자리를 가졌다는 보도가 나왔다. 이에 더불어민주당은 "건강은 핑계였다"며 비판했다.

앞서 오마이뉴스는 지난 5일 윤 후보가 제주 일정을 마친 뒤 기자들 저녁 자리에 동석해 소주와 맥주를 섞은 '소맥'을 여러 잔 마셨다고 보도했다. 그러나 같은날 대선 후보 4자 TV 토론 실무협상에서 국민의힘은 주관 방송사의 편향성과 윤 후보 건강 등을 거론하며 토론 연기를 주장했다.

윤호중 원내대표는 7일 당사에서 열린 선거대책위 본부장단 회의에서 "윤 후보를 두고 누리꾼들이 '윤결렬', '윤도망' 이야기를 한다고 한다"면서 "당이 후보가 부끄러워 토론을 피하는 것인지, 아니면 후보 스스로 자신이 없어 도망치고 있는 것인지 의문"이라고 목소리를 높였다.

이어 윤 후보의 술자리 보도를 언급하며 "도대체 이게 무슨 일인지 모르겠다. 자기 건강도 제대로 관리 못 하는 것은 아닌지, 건강 그 자체는 핑계에 불과한 것인지 분명히 밝혀야 한다"고 지적했다.

우상호 총괄선대본부장도 같은 회의에서 "윤 후보가 건강이 이상한 건 사실인 것 같다. 왜냐면 폭탄주를 20잔씩 드시는 분이 제주에서 3, 4잔밖에 못 드시는 걸 보면 상당히 건강이 악화한 걸로 보인다"고 비꼬았다.

그러면서 "그 건강 악화가 TV 토론을 회피할 정도의 건강 악화로 보이진 않는다"면서 "국민 검증을 피하려는 모습이고 그것은 대통령이 될 자격이 부족하단 것을 인정하는 것"이라고 덧붙였다.

논란이 이어지자 TV토론 협상실무단장을 맡은 성일종 국민의힘 의원은 이날(7일) MBC '김종배의 시선집중'에서 "상당히 (윤 후보의) 건강이 좋다"며 "(윤 후보가) 지방 일정이 많으니까 컨디션을 고려해야 하는 것 아닌가, 이런 말이 와전된 것 같다"고 설명했다.

