대출규제에 부동산 공매시장도 주춤… 4분기 낙찰가율·입찰자↓

[아시아경제 류태민 기자] 주택 거래가 급격히 위축되면서 부동산 공매시장도 둔화세가 지속되고 있다. 지난해 4분기 들어 입찰자가 줄면서 낙찰가율도 하락하는 모양새다. 올 들어 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 적용되면서 관망세가 더욱 커질 수 있다는 전망이 제기된다.

5일 한국자산관리공사(캠코)가 발간한 ‘공매(압류재산) 트렌드 리포트’에 따르면 지난해 4분기 낙찰가율은 79.4%를 기록하며 전분기(86.3%)보다 6.9%포인트(p) 하락한 것으로 나타났다. 낙찰가율은 감정가 대비 낙찰가 비율로 예컨대 감정가가 1억원에 낙찰가율이 79.4%라면 7940만원에 낙찰됐다는 의미다.

입찰 열기도 줄었다. 지난해 4분기 입찰 참가자 수는 4980명으로 3분기(6794명)보다 1814명(26.7%) 감소했다. 유효 입찰참가자 수를 낙찰 물건 수로 나눈 경쟁률 역시 같은 기간 2.99대 1에서 2.61대 1로 하락했다.

입찰자가 줄면서 전 분기 대비 입찰 및 낙찰 건수는 각각 667건(17.8%↓), 362건(15.9%↓) 감소했다. 다만 같은 기간 낙찰률은 60.4%에서 61.8%로 1.4%포인트 올랐다.

연간 기준으로는 지난해 총 8281건의 공매 입찰을 진행해 1만9348명이 입찰에 참여했고 6415건이 낙찰됐다. 낙찰률은 77.5%, 낙찰가율은 82.9%, 경쟁률은 3.02대 1이었다.

최근 대출규제 강화와 더불어 부동산 시장이 주춤하면서 공매 시장도 얼어붙고 있는 것으로 풀이된다. 캠코는 온라인 공공자산 처분시스템인 온비드를 통해 국유재산이나 압류재산, 수탁재산, 국가나 지방자치단체 공공기관 등의 공공자산 등을 공개 경쟁 입찰방식으로 매각하고 있다.

