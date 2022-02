고승범 금융위원장 "美 증시 반등했지만…여전히 불확실"

[아시아경제 지연진 기자]고승범 금융위원장이 설연휴 이후 개장하는 국내 증시와 금융시장 동향에 대한 밀착 모니터링 태세를 지속적으로 유지하겠다고 밝혔다.

고 위원장은 2일 오후 금융위 부위원장과 사무처장, 증권선물위원회 상임위원 및 주요 국과장들과 설연휴 기간 중 미국 등 주요 시장 동향과 향후 이슈 등을 점검한 자리에서 이같이 말했다.

그는 "1월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 전후로 큰 폭의 조정을 겪었던 미국 증시가 우리 설연휴 기간 중 양호한 기업 실적 발표 등으로 반등하는 모습을 보이고 있다"면서도 "1월 소비자물가 지수 등 국내외 주요 지표가 연이어 발표될 예정이고, 우크라이나 갈등 상황 등도 여전히 불확실하다"고 설명했다.

전날 미국 다우존스산업지수는 지난달 27일 종가대비 3.6% 상승했고, 이 기간 S&P500지수와 나스닥지수도 각각 5.1%와 7.4% 올랐다.

하지만 오는 3일(현지시간) 유럽중앙은행 금리결정에 이어 4일에는 한국 1월 소비자물가지수와 미국 고용지표가 발표된다. 이달 10일에는 미국 1월 소비자물가지수가 나온다.

고 위원장은 "연휴를 마치고 다시 개장하는 국내 증시와 금융시장 동향에 대한 밀착 모니터링 태세를 지속 유지하면서 상황 변화에 따라 기민하게 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.

금융위는 국내 증시의 변동성 확대에 따라 지난달 25일부터 모니터링 단계를 ‘주의’로 상향 조정하고 강화된 모니터링 및 대응 수준을 유지하고 있다.

