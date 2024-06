방탄소년단 정국 '네버 렛 고', 美 빌보드 핫100 97위

솔로 통산 일곱 번째 '핫 100' 진입

그룹 '방탄소년단'(BTS) 멤버 정국이 팀 데뷔 11주년 '2024 페스타(FESTA)'를 기념해 발표한 팬송 '네버 렛 고(Never Let Go)'가 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 진입했다.

17일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 정국이 지난 7일 발매한 디지털 싱글 '네버 렛 고'는 22일 자 '핫100'에 97위로 데뷔했다.

앞서 방탄소년단 멤버로 해당 차트 정상에 여섯 번 오른 정국이 솔로로 이 차트에 진입한 건 이번이 일곱 번째다. 한국 솔로 가수 최다 진입기록이다.

1위를 기록한 '세븐(Seven)'을 비롯해 '3D'(5위), '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next To You)'(5위), 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와 협업한 '레프트 앤 라이트(Left and Right)'(22위), 호주 래퍼 더 키드 라로이(The Kid LAROI)·영국의 래퍼 센트럴 시(Central Cee)와 콜라보한 '투 머치(TOO MUCH)'(44위), 하이브 오리지널 스토리 '세븐 페이츠 : 착호(7FATES: CHAKHO)'의 OST '스테이 얼라이브(Stay Alive)'(95위) 등에 이은 일곱번째 차트인이다.

또한, '네버 렛 고'는 영국 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(14~20일)에서도 60위로 데뷔했다.

'네버 렛 고'는 하우스 리듬을 기반으로 한 영어 곡이다. 미니멀한 신시사이저와 청량감 넘치는 악기들이 조화를 이룬다. 정국은 이 곡에서 작사, 작곡 전반에 참여해 "맞잡은 서로의 손을 절대로 놓지 말자"며 전 세계 아미에 대한 메시지를 노래한다.





