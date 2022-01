[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ HB솔루션=LGD와 23억6900만원 규모로 장비공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난 2020년 매출액 대비 11.24%수준.

◆ 옵티시스=지난해 영업이익으로 42억4368억원을 기록해 전년대비 170% 증가했다고 공시. 환율변동에 따른 외환손익 변동성이 증가했고 주요 고객의 프로젝트 성공으로 수요가 늘었기 때문.

◆ RFHIC=결산배당으로 보통주 1주당 150원의 현금배당 결정. 시가배당율은 0.4% 수준.

◆ 싸이맥스=결산배당으로 보통주 1주당 400원의 현금배당을 결정. 시가배당율은 2.05% 수준.

◆ 스포츠서울=한국거래소는 기업심사위원회 개최 결과 상장폐지로 심의됐다며 코스닥시장위원회를 개최해 상장폐지여부, 개선기간부여 여부 등을 심의, 의결할 예정이라고 공시.

◆ 디지캡=지난해 영업이익으로 84% 감소한 3억6257억원을 기록, 종속회사의 매출과 영업이익이 감소했기 때문.

◆ 연이비앤티=한국거래소는 연이비앤티의 상장폐지관련 이의신청서가 접수돼 20일 이내에 상장폐지여부를 결정할 예정이라고 공시.

