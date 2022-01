㈜한화, 1500억원 규모 녹색채권 발행

이차전지, 태양광 설비 제조 등 ESG 관련 자체사업 강화

㈜ 한화가 2년 연속 녹색채권을 발행하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 박차를 가하고 있다.

25일 ㈜ 한화는 전일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 녹색채권 발행을 통해 최대 1500억원 규모의 자금 공모에 나선다고 밝혔다.

녹색채권은 신재생 에너지 등 친환경 사업 관련 자금 조달을 위한 특수목적 채권이다. 공인기관 인증을 받아야 발행할 수 있다. ㈜ 한화는 지난 19일 나이스신용평가로부터 ESG 채권 최고 등급인 그린1을 획득했다.

모집 자금은 ㈜ 한화의 ESG 관련 자체사업인 이차전지, 태양광 설비 분야에 투입될 예정이다. ㈜ 한화 기계부문은 이차전지의 소재·전극, 조립, 화성, 모듈팩 공정에 사용되는 각종 장비와 태양광 셀·모듈 분야의 전문 설비를 생산하고 있다.

이번 녹색채권은 3년, 5년물로 구성되며, 신용등급은 ‘A+·안정적’이다. 전일 금감원 증권신고서 제출, 이달 26일 수요예측을 거쳐 다음달 8일 발행될 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, SK증권이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr