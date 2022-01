[아시아경제 이민지 기자] 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 475,500 전일대비 18,000 등락률 -3.65% 거래량 56,695 전일가 493,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [인사] 효성티앤씨·효성첨단소재외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 close 는 효성스판덱스가 한국수출입은행으로부터 차입한 238억800만원에 대해 채무보증을 결정했다고 21일 공시했다.

