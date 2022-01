카드사 중금리대출, 당국 인센티브로 늘어날까

잔액의 10% 총량규제서 제외

수익성 떨어져 실효성 의문

[아시아경제 기하영 기자]올해부터 카드사가 중금리대출을 할 때 잔액의 10%가 가계대출 총량규제에서 빠짐에 따라 카드사들이 중금리대출을 늘릴지 주목된다. 금융당국은 중·저신용자의 대출을 늘리기 위해 인센티브를 제공했지만 금리가 오르고 있는데다 중금리대출은 장기카드대출(카드론) 등에 비해 수익성이 떨어져 크게 확대하긴 어렵다는 전망이 나온다.

25일 업계에 따르면, 중금리대출 상품이 따로 없어도 올해부턴 요건만 충족하면 중금리대출로 인정된다. 카드사의 경우 신용평점 하위 50%(4등급 이하) 차주에게 금리 11% 아래로 실행한 대출이 중금리대출로 집계된다. 현재 7개 전업카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나) 중 삼성카드를 제외한 카드사들이 중금리 대출 상품을 운영 중이지만, 이제는 상품이 없어도 중금리대출에 대한 인센티브를 받을 수 있는 만큼 모든 카드사들이 중금리대출을 시행할 것으로 전망된다.

다만 중금리 대출 확대여부에 대해선 신중한 분위기다. 대부분의 카드사들이 아직 연초인 만큼 시장상황을 모니터링하면서 탄력적으로 운영하겠다는 계획이다. 신한·하나카드의 경우 올해 중금리대출을 확대할 예정이라고 밝혔지만 수익성보다는 ESG(환경·사회·지배구조) 강화 측면이다.

카드사 입장에서는 중금리대출은 수익성이 떨어지는 사업이다. 카드론의 평균금리가 14%대라는 점을 감안하면 11%이하로 제공하는 중금리대출의 수익성은 떨어진다. 카드사의 경우 올해 가맹점수수료 추가인하, 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에 카드론 포함 등 수익성 악화가 우려된다. 여기에 금리인상으로 조달비용이 늘어나는 상황에서 대출금리를 낮추기 어렵다는 지적도 나온다. 인센티브라는 당근책이 실효성이 없을 것이라는 우려가 나오는 이유기도 하다.

업계 관계자는 "올해 카드업계는 가맹점수수료 추가 인하에 따른 적자확대와 금리인상, 대출규제 강화 등으로 수익성 악화가 우려되는 상황"이라며 "인센티브가 제공된다고 해도 카드론 대비 수익성이 떨어지는 중금리대출을 확대하는 것이 쉽지는 않을 것"이라고 내다봤다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr