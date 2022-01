尹 만난 최재형 "정권교체에 집중…종로 공천 洪과 논의 없어"

윤석열-최재형, 20일 오후 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 회동

[아시아경제 금보령 기자] '종로 전략공천설'이 나왔던 최재형 전 감사원장이 윤석열 국민의힘 대선후보와 20일 회동을 가졌다. 최 전 감사원장은 홍준표 의원과 종로 공천에 대해 사전 논의한 적 없다는 입장을 내놓으며 "정권교체에 집중할 때"라고 강조했다.

윤 후보와 최 전 원장은 이날 오후 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 회동을 했다. 이 자리에는 권성동 전 사무총장도 함께했다.

이번 회동은 윤 후보가 홍 의원과 만찬을 한 바로 다음 날 이뤄져 관심을 모았다. 전날 윤 후보를 만난 홍 의원이 선대본부 합류 조건 중 하나로 서울 종로 국회의원 보궐선거에 최 전 원장 전략공천을 내건 것으로 알려졌다.

회동 후 기자들과 만난 자리에서 최 전 원장은 홍 의원과의 사전 논의는 없었다고 선을 그었다. 최 전 원장은 "종로 출마를 사전에 논의한 사실이 없다"며 "(홍 의원이) 정치 오래 하신 분이니까 생각 있었을 것"이라고 설명했다.

'전략공천이 아니더라도 경선에 나갈 것인가'라는 질문에 최 전 원장은 "지금은 정권교체에 집중해야 한다"며 "어디 출마한다를 논할 게 아니다"라고 답변했다.

이어 최 전 원장은 "어떤 방법이든 정권교체 위해서 적극 나설 것"이라며 "할 수 있는 건 어떤 일이든 도울 생각 있고 그 부분 어떻게 도울지는 상의하면서 정할 수 있을 것"이라고 얘기했다.

윤 후보는 "최 전 원장이 지난해 11월 이후부터 당의 경선 후보들하고 함께 정권교체 위해서 당의 공식 후보를 조건 없이 도와주고 지지하겠다고 말했다"며 "그 기조 여전히 변함 없다고 했다"고 말했다.

