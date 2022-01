포스코-삼성물산-PIF, 사우디에서 그린수소 생산 사업 추진

3자 간 그린수소 사업 협력 강화 양해각서(MOU) 체결

연내 경제적으로 우수한 사업부지 선정

사업타당성검토 완료 계획

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코와 삼성물산 건설부문이 사우디아라비아 국부펀드 PIF(Public Investment Fund)와 사우디에서 그린수소 생산 사업 협력을 추진한다.

포스코는 18일(현지시각) 사우디 리야드의 리츠칼튼 호텔에서 개최된 '한국-사우디 스마트 혁신성장 포럼'에서 문재인 대통령이 참석한 가운데 삼성물산, PIF와 그린수소 사업 협력 강화를 주요 내용으로 한 3자 간 양해각서(MOU)를 체결했다.

3사는 이번 양해각서 체결을 통해 사우디 현지에서 신재생에너지를 기반으로 그린수소를 생산하는 사업을 공동으로 추진한다. 먼저 올해 안에 경제적으로 우수한 사업부지를 선정하고, 사업타당성검토를 완료한다는 계획이다. 이어서 3사가 보유한 역량을 활용하여 수소 사업 밸류체인 확장과 양국의 수소경제 활성화를 위해 전략적 협력을 강화해 나가기로 했다.

PIF는 현재 투자자산 규모가 570조원에 달하는 세계에서 손꼽히는 대형 국부펀드다. 2015년 포스코 그룹사인 포스코건설에 대규모 지분투자를 실시하고 지속적으로 협력 중인 파트너이며, 이번 사업을 통해 포스코그룹과의 시너지를 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

유병옥 포스코 산업가스·수소사업부장은 "전 세계에서 가장 낮은 단가로 신재생에너지를 생산할 수 있는 사우디는 대용량 수소 생산을 계획 중인 포스코에게 매우 중요한 지역"이라면서 "사우디에서 수소 생산 모델을 성공적으로 구축하고 수소 사업 경쟁력을 선점하겠다"라고 포부를 밝혔다.

한편, 포스코는 2050년 총 700만t의 수소를 생산하는 글로벌 톱 10 수소 생산 플레이어로 도약하겠다는 비전 하에 수소 사업을 추진중이다. 중기적으로는 2030년까지 10조 원을 투자해 수소 생산 50만t 체제를 구축할 계획이며, 이를 위해 7대 전략국가 중심으로 수소 글로벌공급망 구축 및 경쟁우위 확보를 위한 핵심기술 내재화에 박차를 가하고 있다.

