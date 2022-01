4A시스템, 아파트 외벽 수명을 연장시키는 ‘4A 숲으로 듀러블페인트’ 개발

4A시스템(대표 김소중)은 KCC와 아파트 외벽 수명을 연장시키는 고내후성 기능성 페인트 ‘4A숲으로 듀러블페인트’를 공동 개발하고 특허 등록을 완료했다고 밝혔다.

4A시스템은 아파트 도장, 방수 및 하자보수 기술을 개발하는 전문 회사로, 관련 기술 특허를 40여개 이상 보유하고 있는 기업이다.

이번에 개발된 ‘4A숲으로 듀러블페인트’는 실리콘페인트의 비산 문제와 스프레이 얼룩 패턴 문제를 해결하고, 콘크리트 중성화 방지(중성화 방지 특수 알칼리 분말 파우더), 콘크리트 보호 기능과 장기간 색채 보존력과 방수기능을 향상시킨 고내후성 기능성 도료라고 한다.

김소중 대표는 “가장 널리 사용되는 KS2급 또는 KS1급 외벽 수성페인트에 비해 페인트의 수명이 길고, 방수기능과 콘크리트를 보호하는 기능이 우수하여 재도장 주기의 연장 및 아파트 수명까지도 연장할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

