[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한국금융지주=계열사 한국투자프라이빗에쿼티에 운영자금 150억원 대여 결정

◆ 대우건설=JR22 VIET COMPANY Ltd로부터 2982억원 규모 베트남 하노이 스타레이크시티 B3CC1 복합개발사업 공사 수주

◆ 대우건설=경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자와 서면푸르지오시티시그니처 수분양자에 각 4532억원, 1365억 규모 채무보증 결정

◆ 디아이=피엔뮤직 제1호 사모투자 합자회사에 유한책임사원(LP)로 100억원 투자 참여 결정

◆ 롯데쇼핑=계열사 호텔롯데로부터 부산롯데타운 토지 일부 55억원에 2015년1월1일부터 2034년 12월31일까지 임차 결정

◆ 롯데쇼핑=비계열회사 스마트롯세쇼핑이노베이션펀드(가칭)에 오는 3~4월 중 210억원 출자 결정

◆ SK가스=종속사 울산지피에스, 9305억원 규모 '울산 LNG/LPG 복합화력발전소 건설을 위한 EPC 계약' 체결

◆ LS=자회사 LS전선, 북미 자회사 LS Cable Systems America, Inc.와 4조8315억원 규모 해상풍력용 케이블 납품 및 용역 계약

◆ 한진=그룹사 전출로 류경표 각자 대표 사임. 노삼석 단독 대표 체제로 변경

◆ 한신공영=와이제이디투 주식회사에 320억원 규모 채무보증 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr