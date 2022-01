"제가 못 찾으면 환불해 드릴게요"…4000만원 받고 잠적한 '강아지 탐정'

"두 달 안에 반려견 찾아주겠다"며 계약금 받고 연락 두절

[아시아경제 강주희 기자] 실종된 반려견을 찾아준다며 견주들을 속여 수천만원을 가로챈 혐의로 경찰 조사를 받던 20대 남성이 잠적해 경찰이 추적에 나섰다.

인천 중부경찰서는 사기 혐의로 조사 중인 A씨를 추적하고 있다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난해 4월부터 11월까지 약 30명의 피해자로부터 4000만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 인터넷에 올라온 반려견 실종 글 등을 통해 피해자들에게 접근했고, 자신을 '강아지 탐정'이라고 소개하며 2개월 이내에 반려견을 찾아주겠다고 제안했다.

그는 견주들에게 강아지를 찾지 못하면 돈을 모두 환불해주겠다고 한 뒤 계약금 명목의 현금을 입금받고는 연락을 끊었다.

한 피해자는 연합뉴스와의 통화에서 "지난해 인터넷에 반려견 실종 글을 올리자 A씨가 글에 있던 전화번호로 연락해왔다"며 "두 달 안에 강아지를 못 찾으면 환불해준다며 계약금을 요구해 100만원을 입금했는데 시일이 지나 환불을 요구하자 연락이 두절됐다"고 토로했다.

지난해 말 피해자들로부터 고소장을 받고 수사에 나선 경찰은 조사를 거쳐 A씨에 대한 사전구속영장을 신청했다. 그러나 A씨는 지난달 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 잠적했다.

경찰 조사에서 A씨는 탐정 업무와 관련 없는 일을 해왔으며 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌다. A씨가 자신의 블로그에 직접 올린 '강아지 찾기' 성공 사례들도 모두 사실이 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 법원으로부터 발부받은 구인장으로 A씨의 신병 확보에 나설 방침이다.

