외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매수세를 나타냈다.

9일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 3일부터 7일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조550억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1조8043억원을 사들였으나 코스닥시장에서 7493억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,400 등락률 +1.82% 거래량 15,163,757 전일가 76,900 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 '저격'에서 '인정'으로…삼성·LG가 달라졌다[CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 7161억원 순매수해 7주 연속 삼성전자를 가장 많이 사들였다. 뒤이어 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 283,667 전일가 184,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세[특징주]현대글로비스, 대주주 지분 매각 이후 강세 [클릭 e종목]"현대글로비스, 대주주 지분 매각 기업가치 긍정적" close 를 6070억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 29,000 등락률 +4.20% 거래량 836,306 전일가 690,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 "일상 속 실천으로 환경·사회문제 해결 돕는다" LG화학, 앱 출시외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 close (4900억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,000 등락률 +1.60% 거래량 3,270,119 전일가 125,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [CES2022] "10兆 인텔 낸드 인수, 적정한 수준…역량에 확신" [CES2022] SK스퀘어·텔레콤·하이닉스, 'ICT 연합' 출범…500억 공동투자 AI반도체 시장 공략 [CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다 close (3122억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 1,100 등락률 +1.29% 거래량 1,905,888 전일가 85,600 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 한 층 높인 승차감…기아 '더 2023 모하비' 출시美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close (1508억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 518,413 전일가 304,500 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 시총 10위 탈환…포스코의 포효포스코, 中자동차강판 공장 짓는다…연산 90만t 내년 말 준공[클릭 e종목]"포스코, 올해도 높은 수익성 유지할 것" close ·997억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,150 전일대비 150 등락률 +0.63% 거래량 3,835,021 전일가 24,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 디이엔티, LG디스플레이와 176억원 규모 공급계약 LG디스플레이, CES서 'OLED.EX'-투명·플렉시블 OLED 등 공개정호영 LGD 사장 "고객가치 기반으로 혁신·재도약 이뤄가자" close (685억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 6,000 등락률 +3.31% 거래량 680,784 전일가 181,500 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개FC-BGA 수급난에 관련주 ‘활짝’ close (636억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 577,852 전일가 214,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 close (604억원), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 150,800 전일대비 12,600 등락률 +9.12% 거래량 2,442,531 전일가 138,200 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개 close (534억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,962,672 전일가 100,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 로보로보" 입수 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 4399억원 순매도했다. 이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 338,000 전일대비 500 등락률 -0.15% 거래량 787,839 전일가 338,500 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발[클릭 e종목] 메타버스 '제페토' 영역 본격 늘리는 네이버 close )를 2992억원 순매도했다. 이밖에 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,600 전일대비 900 등락률 +0.46% 거래량 411,333 전일가 195,700 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선 close (963억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,000 등락률 -1.79% 거래량 1,180,315 전일가 56,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 시총 10위 탈환…포스코의 포효올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close (854억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,300 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 1,567,341 전일가 74,100 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 [클릭 e종목] “카카오, 차기 모멘텀까지 긴 호흡으로 접근”美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close (728억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 7,500 등락률 -1.87% 거래량 339,356 전일가 402,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 "'오딘' 해외진출에 메타버스·NFT까지…올해 기대주 카카오게임즈"[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close (643억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 606,000 전일대비 5,000 등락률 +0.83% 거래량 125,308 전일가 601,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'산타와 멀어지는 엔씨소프트…관건은 '게임성' close (531억원), 동진쎄미켐 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 증권정보 현재가 42,850 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 2,976,778 전일가 42,100 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 오스템 횡령에 소액주주 날벼락…동진쎄미켐도 불똥주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장2022년 크게 터진다! "대선주+2차전지" 황금株 close (502억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 6,000 등락률 +0.72% 거래량 72,184 전일가 838,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close (456억원), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 63,700 전일대비 1,800 등락률 +2.91% 거래량 463,884 전일가 61,900 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"에스엠, 내년에도 성장 지속할 것"[클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close (371억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

연초에 대내외 악재가 집중되고 있는 상황에서 주가의 과민반응은 매수기회가 될 것이란 분석이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "냉정하게 생각하면 코로나19 확산, 수급 이슈(배당차익거래, 대형 IPO 앞둔 수급 분산) 등은 시간이 지나면 자연스럽게 진정될 이슈"라며 "결국 남는 것은 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려와 이에 따른 금리 상승으로, 이는 경기 호조가 전제돼야 지속가능한데 금리가 급등하고 이에 따라 주가가 과민반응을 보인다면 오히려 이를 매수기회로 삼는 편이 적절하다고 판단한다"고 말했다. 김 연구원은 "리스크를 줄이기 위해서는 할인율 부담을 이길 수 있는 업종을 선별해 대응할 필요가 있는데 연초 주식시장은 성장주보다는 대형 경기민감주 등에 유리한 환경이 될 것"이라고 덧붙였다.

