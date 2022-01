'여가부 폐지', '무고죄 처벌 강화'…윤석열, '이대남' 의식했나

윤석열, '여가부 폐지' 게시글에…누리꾼 "옳은 방향"

이재명, 페미니즘 다루는 '닷페이스' 녹화

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 7일 여성가족부 폐지 입장을 밝혔다. 이는 윤 후보 측이 최근 이탈한 '이대남'(20대 남성) 표심을 겨냥해 밝힌 공약이라는 분석이 나온다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "여성가족부 폐지"라는 일곱 글자를 남겼다. 이외에 별다른 설명은 없었으나, 해당 게시물은 1시간 만에 1000여 개가 넘는 댓글이 달리는 등 '이대남'을 중심으로 큰 호응을 얻고 있다.

누리꾼들은 "옳은 방향이다. 여가부 자체가 편 가르기", "오늘부로 20·30대 50%는 다시 돌아올 거다. 공약 멋있다", "이러한 방향성을 가지고 직진한다면 압도적인 지지로 보답할 것" 등의 반응을 보였다.

윤 후보는 앞서 지난해 10월 여가부를 '양성평등가족부'로 개편하고, 관련 업무와 예산을 재조정하겠다고 공약한 바 있다.

당시 그는 "여가부가 양성평등의 기능을 제대로 수행하지 못하고 남성을 잠재적 범죄자로 취급하는 홍보 등으로 국민에게 실망감을 안겨 여가부의 설립 취지에 대한 오해가 발생하고, 여가부 폐지 논란으로 이어졌다"며 "양성평등과 일·가정 양립, 다양한 가족 지원 업무를 종합적으로 수행하는 부처로 업무를 재편성해야 한다"고 주장했다.

윤 후보는 전날에도 페이스북을 통해 "성범죄 처벌 강화, 무고죄 처벌 강화"라는 짧은 글을 올렸다. 이 역시 '이대남' 표심을 겨냥한 행보로 보인다. 해당 게시글 또한 댓글 4200여개가 달리는 등 큰 인기를 끌었다.

반면 이재명 더불어민주당 대선 후보는 이날 여성 인권과 페미니즘 등을 다루는 유튜브 채널 '닷페이스'와 인터뷰를 나눴다. 즉 윤 후보는 '이대남'을, 이 후보는 '이대녀'(20대 여성)를 각각 공략하는 행보로 보인다.

다만 '닷페이스' 출연을 두고 일각에서 비판이 나오자, 이 후보는 페이스북을 통해 "주권자의 의견을 듣는 것은 정치인의 필수의무이며, 주권자를 가려가며 의견을 듣는 것은 옳은 정치가 아니다"고 했다.

이어 "제가 출연한 미디어에 대한 우려와 논란 잘 알고 있다. 하지만 어떤 청년의 목소리도 회피해서는 안 된다. 갈등의 한복판에 뛰어들어서라도 서로 다른 입장과 의견을 듣는 것이 정치인의 할 일"이라며 "설령 선거에 손해이고 정치적으로 불리하다고 해도 말이다"고 강조했다.

또 그는 "방송 촬영을 하면서 많은 이야기들을 듣고 제 생각도 서로 나누었다"며 "제게 보내주시는 비판은 모두 소중하게 새기도록 하겠다"고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr