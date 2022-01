바이오로그디바이스, 120억 규모 토지·건물 양도

[아시아경제 김대현 기자] 바이오로그디바이스 바이오로그디바이스 208710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,940 전일대비 25 등락률 +0.86% 거래량 697,715 전일가 2,915 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제바이오로그디바이스, 베트남 법인 인적분할“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은… close 가 7일 경기 용인시 소재 토지 및 건물 등 부동산을 헤세드에듀 외 17개 법인 및 개인에게 양도하기로 결정했다고 공시했다.

양도금액은 120억원이며, 자산총액대비 11.86% 규모다.

회사 측은 "자산매각을 통한 재무구조 개선이 목적"이라고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr