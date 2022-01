민주당 "野, 선거로 뽑은 당대표 몰아내려 압박…막장드라마냐"

"진흙탕 싸움으로 치닫고 있다" 국민의힘 내홍 질타

이준석 대표, 6일 의총 참석해 "책임 방기 사과"

"선거 지면 당 해체된다는 각오로 임해 달라"

"의원들이 명령하시면 어떤 직위든 복귀"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘이 6일 의원총회(의총)에서 이준석 대표에 대한 사퇴 촉구 결의안을 논의한 가운데, 이를 두고 여당은 "막장드라마"라며 강하게 비판했다.

박찬대 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 이날 서울 여의도 당사 브리핑에서 "윤석열 대선 후보가 쇄신 의지를 밝힌 지 하루 만에 국민의힘 내홍이 진흙탕 싸움으로 치닫고 있다"며 이같이 지적했다.

이어 "이준석 대표가 익히 '윤석열 선대위가 아니라 이준석 대책위'라고 일갈할 정도로 윤석열 선대위는 당대표 비판에 몰두해 왔다"며 "국민이 지켜보는 앞에서 부끄러움도 모르고 선거로 뽑힌 당대표를 몰아내기 위해 압박해 온 것"이라고 말했다.

그러면서 "한편에서 (윤석열) 후보는 '2030 세대들에게 실망을 줬던 행보를 깊이 반성하고 전혀 다른 모습을 보여드릴 것을 약속한다'고 하는데, 국민의힘은 엉터리 '청년과의 대화'로 청년의 분노를 사고, 청년 당대표는 오만하고 말을 듣지 않으니 쫓아내면 그만이라는 식"이라고 질타했다.

박 대변인은 "최소한의 품격마저 내팽개친 것"이라며 "대한민국의 미래를 설계하고 희망을 향한 길을 찾기에도 다급한 시기인데, 국민의힘의 자중지란을 대체 언제까지 지켜봐야 하는 건가"라고 거듭 비판했다.

한편 이 대표는 이날 오후 의총에 참석해 약 30분에 걸쳐 모두 발언을 이어갔다.

그는 "상임 선대위원장에서 물러나고 밖에서 선대위 개편 얘기를 하면 저 없이도 새로운 방향성이 설정되고, 당 대표로서 직무를 수행하면서 (윤 후보를) 지원할 수 있을 것이라 생각했다"면서도 "제 예상이 틀렸다면 오늘 이 자리에서 의원님들께 제 책임을 방기한 것에 대해 사과드리겠다"라고 고개를 숙였다.

다만 "거꾸로 묻고 싶은 건 지난 2~3주간에 '이준석 대책위원회'라고 조소적으로 표현한 활동 또한 옳은 것은 아니었다"라고 덧붙였다.

이 대표는 윤 후보의 지지율이 하락한 상황에 대해 당 차원에서 경각심을 가질 것을 당부하기도 했다. 그는 "지금 우리가 젊은 세대로부터 최근 지지율 고전을 겪는 이유는 그들에게 와닿지 않는 명분 하나만을 내세우기 때문"이라며 "오늘 의원총회에서 의원들이 의견을 모아 이준석의 복귀를 명령하신다면 저는 지정해주신 어떤 직위에든 복귀하겠다"라고 강조했다.

그러면서 "여기 의원들 한 분, 한 분 다 선거에서 지면 당 해체된다는 생각만 해달라"며 "후보에게 용감한 제언도 해주시고 승리를 위해 같이 싸워달라"라고 촉구했다.

이후 오후 8시께 윤 후보가 국회에 도착해 중재에 나섰다. 이 과정에서 윤 후보와 이 대표가 서로 껴안으며 '극적인 화해'를 연출하기도 했다.

윤 후보는 회의 후 기자들과 만난 자리에서 "저희는 피 같은 당원"이라며 "우리가 같은 생각을 갖고 똑같이 수행해야 할 명령을 받들어서 분골쇄신, 열심히 할 것"이라고 말했다.

이 대표 또한 "지금까지 고민은 각자 위치에서 선거 승리를 위한 고민"이었다며 "이제 고민에서 접점이 마련된 것 같다. 그걸 바탕으로 후보와 신뢰를 불식해 실망 시킨 모습을 사과드리고 선거 승리를 위한 노력을 보여드릴 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr