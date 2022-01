고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감

배당락 이후 기관 물량 출회…개인·外人은 순매수

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 장중 등락을 반복했지만 보합권을 벗어나지 못하며 다소 잠잠한 분위기로 2980선에서 마감했다.

4일 코스피는 전날 대비 0.02%(0.47포인트) 오른 2989.24로 마감했다. 2991.97로 강보합 개장한 뒤 오전 9시59분께 2995.25까지 상승한 뒤 2973선까지 내려갔지만 이후부터 반등하기 시작하며 2980선에 장을 마쳤다.

외국인과 개인이 각각 958억원, 6403억원어치를 순매수한 반면 기관은 7456억원어치를 순매도했다.

장 초반에는 하락한 업종이 더 많았지만 장마감 즈음 상승 업종이 더 늘어나기 시작했다. 의료정밀(2.94%), 보험(2.39%), 철강·금속(2.19%), 화학(2.06%) 등 2%대 상승한 업종도 다수였다. 은행(-2.27%), 의약품(-2.08%), 서비스업(-2.03%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 하락한 경우가 더 많았다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 1,800 등락률 -3.05% 거래량 1,212,992 전일가 59,100 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close 의 낙폭이 -3.05%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 10,500 등락률 -2.79% 거래량 801,625 전일가 376,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선네이버, 전 직원 '스톡그랜트' 지급… 335억 규모 자사주 처분임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-2.79%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 3,000 등락률 -2.62% 거래량 2,384,892 전일가 114,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close (-2.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 888,000 전일대비 23,000 등락률 -2.52% 거래량 70,853 전일가 911,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-2.52%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 498,267 전일가 210,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 [넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차[넷제로 1번지 가다]현대모비스의 미래, 체코 전동화 공장양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (-0.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 649,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 208,773 전일가 650,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-0.15%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 26,000 등락률 +4.21% 거래량 404,892 전일가 618,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 포스코 "분할 후 철강자회사 상장, 주총 특별결의로"…비상장 방침 재차 밝혀양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (4.21%), 기아(1.09%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 12,404,442 전일가 78,600 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 "팬덤 지향"…삼성전자, 美NFL 경기장서 '갤S21 FE' 공개[CES2022] 삼성전자, '고객 경험' 연결 미래 라이프스타일 이끈다새해 삼성폰 첫 타자 '갤럭시 S21 FE'… CES서 공개 close (0.13%) 등만 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,606,985 전일가 128,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ 코스피 0.3%↑, 외국인·개인 매수세에 2980선 거래 close 는 보합을 기록했다.

코스닥은 0.59%(6.17포인트) 하락한 1031.66에 장을 마쳤다. 역시 강보합 출발한 이후 오전 11시23분께 전날 대비 1.21%까지 떨어졌지만 이후 낙폭을 회복하는 추세를 보였다.

개인 홀로 5310억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2325억원, 2805억원어치를 순매도했다.

하락한 업종이 더 많았다. 디지털컨텐츠 업종의 낙폭이 -3.71%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-2.03%), IT S/W&SVC(-1.89%), 제약(-1.47%), 반도체(-1.05%) 등의 순서였다. 비금속(4.55%), 건설(2.14%), 컴퓨터서비스(1.54%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 모두 떨어졌다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 169,200 전일대비 14,700 등락률 -7.99% 거래량 1,820,213 전일가 183,900 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close 의 낙폭이 -7.99%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 3,700 등락률 -2.97% 거래량 158,718 전일가 124,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-2.97%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,300 전일대비 2,700 등락률 -2.90% 거래량 880,668 전일가 93,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-2.90%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 130,500 전일대비 3,500 등락률 -2.61% 거래량 672,205 전일가 134,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-2.61%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 1,100 등락률 -1.37% 거래량 643,917 전일가 80,200 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ 코스피 0.3%↑, 외국인·개인 매수세에 2980선 거래 close (-1.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 400 등락률 -1.10% 거래량 621,746 전일가 36,300 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close (-1.10%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 475,000 전일대비 5,000 등락률 -1.04% 거래량 220,005 전일가 480,000 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-1.04%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,000 전일대비 500 등락률 -0.81% 거래량 700,277 전일가 61,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-0.81%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 329,200 전일대비 2,300 등락률 -0.69% 거래량 63,902 전일가 331,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-0.69%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 207,600 전일대비 900 등락률 -0.43% 거래량 700,008 전일가 208,500 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2980선[클릭 e종목] “엘앤에프, 컨센서스 상회하는 4Q 실적 예상”임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-0.43%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr