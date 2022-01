프랑스서 코로나19 신종 변이 발견..."46개 돌연변이 보유"

"백신 내성 돌연변이 가지고 있어"

"코로나19 변이 제어, 대단히 힘들어"

[아시아경제 이현우 기자] 프랑스에서 새로운 코로나19 변이 바이러스가 발견된 것으로 알려지면서 전세계 보건당국이 긴장하고 있다. 해당 변이 바이러스의 균주에 지금까지 발견된 것보다 많은 46개의 돌연변이가 있는 것으로 알려져 백신 내성 가능성 등이 제기되면서 공포가 확산될 것으로 우려되고 있다.

3일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 프랑스 마르세유 IHU 지중해 감염연구센터는 이날 논문을 통해 프랑스 남부 지방에서 새로운 돌연변이를 발견했다고 보고했다. 해당 논문은 아직 동료평가를 거치진 않은 것으로 알려졌으며, 연구팀은 해당 변이의 이름은 'B.1.640.2'로 지었다고 밝혔다.

이 변이는 아프리카 카메룬에서 온 여행자가 먼저 퍼트린 것으로 파악됐으며, 지금까지 프랑스 남부 마르세유에서 12명에게 전파된 것으로 알려졌다. 해당 변이는 46개의 돌연변이와 37개의 유전자 결핍을 가진 것으로 파악됐다. 많은 돌연변이로 인해 오미크론 변이보다 더 백신에 내성을 갖고 감염률도 높을 수 있다는 우려가 나오고 있다.

연구팀은 "테스트 결과 해당 변이는 백신에 대한 내성을 높이는 일부 변이를 보유하고 있는 것으로 파악된다"며 "이번 발견은 코로나19 바이러스 변이의 출현이 예측불가능하고 변이 확산을 제어하는 것이 얼마나 힘든 일인지 보여준다"고 밝혔다.

하지만 해당 변이가 현재 프랑스에서 우세종이 된 오미크론을 이기고 프랑스에서 확산세를 키울지는 아직 미지수라고 데일리메일은 전했다. 해당 변이는 오미크론의 먼 친척뻘로 초기 바이러스에서 변화한 것으로 추정되고 있으며 지난달 10일 처음 발견됐지만 빠르게 확산되진 않은 것으로 파악됐다.

