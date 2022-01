kt넥스알, 흥국화재 전용 '빅데이터 플랫폼' 구축한다

빅데이터 플랫폼 'NDAP' 기반 인프라 구축

[아시아경제 차민영 기자] kt 넥스알은 최근 태광그룹 금융계열사 흥국화재의 ‘빅데이터 플랫폼 구축 사업’에 착수했다고 4일 밝혔다.

흥국화재는 디지털 보험산업에서의 경쟁력 강화를 위해 빅데이터 전략 파트너로 kt 넥스알을 선정했다.

kt 넥스알은 자체 빅데이터 플랫폼 'NDAP(NexR Data Analytics Platform)' 서비스를 기반으로 기간계, 채널계, 정보계 등 내·외부 데이터 통합, 마이데이터와의 연계성 등 확장성을 고려해 관련 인프라를 구축할 계획이다.

NDAP은 국내 최초 GS인증 1등급을 획득해 안정성과 신뢰성을 검증 받은 상용 플랫폼으로 통신·금융·제조·공공 등 다양한 산업군에서 활용되고 있다.

흥국화재는 이번 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 시작으로 데이터 기반 성장 동력 확보에 나선다. 흥국화재 관계자는 "인공지능(AI) 기술을 활용한 데이터 분석으로 고객 생활 밀착형 상품 추천, 고객 맞춤형 자산 관리 서비스 등 차별화된 금융 서비스를 개발할 것"이라고 밝혔다.

kt 넥스알 관계자는 "이번 사업의 성공을 통해 앞으로 흥국화재가 빅데이터를 전략 자산화하고, 효과적인 빅데이터 분석 및 활용 체계를 갖추는데 기여할 "”이라고 밝혔다.

