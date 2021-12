윤석열, 野 통신자료 조회 공수처 경고…"수사대상 전락, 책임 묻겠다"

국민의힘, 소속의원 71명 통신자료 조회 확인

윤석열 국민의힘 대선후보는 29일 야당 정치인과 언론인 등의 통신자료를 무더기로 조회한 고위공직자범죄수사처(공수처)를 향해 "지금까지 드러난 것만으로도 공수처는 이미 수사 대상으로 전락했다"고 비판했다. 국민의힘은 현재까지 소속의원 3분의 2 이상의 통신기록이 조회된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "공수처를 보면 정권을 바꾸지 않으면 도저히 안 되겠다는 생각을 하게 된다. 야당 정치인, 언론인에 이어서 민간인에 대한 불법 사찰까지 매일 새로운 정황이 드러나고 있다"며 "대통령이 되면 공수처의 불법 행위에 책임 있는 자들에 대해 반드시 책임을 묻겠다"고 약속했다.

국민의힘이 현재까지 파악한 바로는 소속의원 105명 가운데 최소 71명의 통신기록이 공수처 등으로부터 조회됐다. 공수처가 70명, 서울중앙지방검찰청이 20명, 인천지방검찰청이 54명 등이다. 앞서 국민의힘은 전날 60명이 조회된 것으로 확인됐다고 밝혔는데, 하루 사이에 11명이 추가된 것이다. 의원 보좌진도 16명 통신기록이 조회된 것으로 드러났다.

이와 관련해 윤 후보는 "고위 공직자를 대상으로 한 수사 기관을 만들어놨더니 하라는 일은 안 하고 과거 권위주의 정권 시절 정보기관의 국내 파트 역할을 하고 있다"며 "공수처는 무슨 짓을 했는지 국민 앞에 고백해야 한다"고 주장했다.

그는 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선후보의 침묵도 비판했다. 윤 후보는 "공수처를 만들어야 한다고 외쳤던 문재인 대통령, 그리고 민주당, 왜 아무런 말이 없냐"며 "과거에는 정보기관의 통신자료 조회를 맹렬하게 비난하던 사람들이 왜 공수처에 대해서는 침묵하냐"고 꼬집었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr