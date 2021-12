[광주 서구의회 소식] 전승일 의원, 주민들로부터 '감사패' 등

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 전승일 광주광역시 서구의회 의원이 농성2동 주민들로부터 감사패를 받았다.

최근 한국인성교육진흥 의정대상 수상에 이은 겹경사다.

한결같은 애향심과 헌신적인 봉사정신으로 서구 발전에 기여해 왔을 뿐만 아니라, 특히 농성2동의 지역발전과 주민화합에 기여한 점을 인정 받았다.

전 의원은 “앞으로도 서구의 미래를 위해 더 열심히 일하라는 뜻에서 주시는 상이라고 생각하고 있다”며 “서구발전과 구민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

◆ 박영숙 광주 서구의원, 시민단체 범연합회 '시민대상' 수상

박영숙 광주광역시 서구의회 의원이 최근 광주전남 시민단체 범연합회 시상식에서 시민대상을 수상했다.

시도민 화합봉사에 남다른 열의를 갖고 지역발전에 기여해 온 점을 인정 받았다.

박 의원은 “의원으로서 당연히 해야 할 일을 했음에도 이렇게 귀한 상을 주셔서 정말 감사드린다”며 “적극적이고 다양한 의정활동을 펼쳐 지역발전을 위해 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr