포스코인터내셔널, 일본 자회사 주식 1042억원에 추가취득

[아시아경제 송승윤 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 150 등락률 -0.69% 거래량 830,652 전일가 21,700 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"포스코인터내셔널, 4분기 실적 기대치 상회 전망"[e공시 눈에 띄네]코스피-10일포스코인터내셔널, 호주 세넥스에너지 주식 취득 close 은 일본의 무역업 자회사(POSCO INTERNATIONAL JAPAN)의 주식 20만주를 약 1042억원에 추가 취득한다고 20일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 3월 31일이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr