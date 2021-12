함양군, 도시재생 우수지자체로 선정…직원 전원 우수 코디상 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 청주시 문화제조창 일원에서 개최된 ‘도시재생 한마당’에서 주거복지·삶의 질 향상부문 대상, 우수센터장 상과 우수 코디 상 등을 수상했다고 20일 밝혔다.

국토교통부 등이 주관한 도시재생 한마당 행사는 ‘모두 함께 다시, 도시재생’이라는 슬로건 아래 도시재생에 참여하는 지역주민과 현장 활동가, 사회적 경제 기업 등이 그동안의 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

이번 한마당 행사에서 군은 16일 부대행사로 진행된 도시재생 협치 포럼에 참석, ‘주거복지·삶의 질 향상’ 부문 우수 지자체 대상을 수상하는 영예를 안았다.

용평리(일반근린형), 인당마을(우리동네살리기)에서 주거환경개선·골목길 정비사업과 20년 이상 노후주택을 대상으로 외부경관 개선을 지원하는 집수리 지원사업으로 원도심 주민들의 정주 여건을 개선해 해당 지역 주민들의 삶의 질 향상과 공동체성을 재건한 것이 평가에서 크게 작용한 것으로 보인다.

중간 지원조직 부문에서도 우수센터장 상과 함양군도시재생지원센터 직원 전원이 우수 코디 상을 수상하는 등 군부 지역 중 가장 높은 평가를 받았다.

최인기 안전건설 국장은 “이번 도시재생 한마당 행사 참석으로 타 지자체에서 시행 중인 선진사례를 많이 보고 학습함으로 앞으로 우리 군에서 시행될 사업에 잘 적용할 수 있도록 힘쓰겠다”며 “H/W사업 이외에도 사람이 남는 도시재생으로의 도약을 위해 주민참여형 S/W사업들을 많이 준비하고 있으니 군민들이 적극적으로 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr