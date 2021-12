국내 게임 산업 매출, 20조원 돌파 전망

[아시아경제 강나훔 기자] 한국 게임 산업의 올해 매출 규모가 20조원을 넘어설 것으로 전망됐다.

20일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2021 대한민국 게임백서'에 따르면 지난해 국내 게임산업 매출액은 전년 대비 21.3% 증가한 18조8855억 원으로 집계됐다.

콘진원은 업계 매출의 70~80%를 차지하는 게임 상장사들의 올해 공시 자료와 지난 10년간 연평균 증가율, 중장기 전망치 연구를 토대로 올해 매출 규모가 20조 원을 돌파할 것으로 내다봤다.

지난해 부문별 매출액을 보면 모바일 게임은 10조8311억 원으로 전체 게임산업 매출액의 57.4%를 차지했다. 이어 PC 게임이 4조9012억 원(점유율 26.0%), 콘솔 게임이 1조925억 원(5.8%), 아케이드 게임이 2272억 원(1.2%)을 각각 기록했다. 특히 모바일 게임과 콘솔 게임이 각각 39.9%와 57.3% 큰 폭의 성장률을 보였다.

게임 유통업소들은 코로나19 영향으로 매출이 크게 줄어 PC방은 전년 대비 11.9% 감소한 1조7970억 원, 아케이드 게임장은 48.1% 감소한 365억원 규모로 집계됐다.

지난해 세계 게임시장 규모는 전년 대비 11.7% 증가한 2096억5800만 달러로 나타났다. 한국의 시장 점유율은 6.9%로 미국·중국·일본에 이어 4위를 기록해 전년보다 한 계단 상승했다.

지난해 한국 게임 수출액은 전년 대비 23.1% 증가한 81억9356만 달러(약 9조6688억 원)를 달성했다. 수출 대상국별 비중은 중국(35.3%), 동남아(19.8%), 대만(12.5%), 북미(11.2%), 유럽(8.3%) 순으로 나타났다. 게임 수입액은 전년 대비 9.2% 감소한 2억7079만 달러(약 3195억원)로 집계됐다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr