화순군민종합문화센터, 26일부터 수영장 임시 휴장

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 수영장 물 교체, 내부 청소를 위해 화순군민종합문화센터 수영장을 오는 26일부터 내년 1월 3일까지 임시 휴장한다고 20일 밝혔다.

월 회원은 등록 기간 내 포함된 휴장일수 만큼 기간이 자동 연장된다.

수영장 관계자는 “휴장으로 인해 당장 불편함은 있겠지만 군민의 안전과 건강이 최우선인 만큼 보다 깨끗한 수질관리를 위해 임시 휴장 한다”며 “쾌적한 수영 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순수영장은 방역패스 의무적용 시설로 화순군민 중 백신접종 완료자, 코로나 검사 음성 확인자에 한해 이용이 가능하다.

방역작업을 위해 화요일부터 토요일은 7회, 일요일과 공휴일은 4회 운영하며 매주 월요일은 휴장이다.

자세한 사항은 화순군민종합문화센터로 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr