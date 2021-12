尹 합류한 신지예 "국민의힘 입당 안해…배우자 의혹은 사실 관계 밝혀야"

"모습 다르지만 공존하는 게 민주주의"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 직속기구인 새시대준비위원회에 전격 합류한 신지예 수석부위원장이 20일 "국민의힘에 입당하지는 않는다"고 밝혔다.

신 수석부위원장은 이날 기자들과 간담회를 갖고 "사실 국민의힘이랑 정책적 방향이 100% 같지 않다. 아직도 제3지대에 대한 꿈을 버리지 않았다"며 이처럼 말했다.

이에 대해 김한길 새시대준비위원장은 "새시대준비위와 함께 하는 분들은 거의 다 국민의힘 지지자가 아니다"면서 "저도 (지지자가) 아니다. 정권교체를 하는 분들이 자기 자리에서 주장을 펼친다면 정권 교체가 실현될 수 있다는 확신을 가지고 임할 수 있다고 본다"고 설명을 덧붙였다. 더불어민주당 측에서는 신 수석부위원장에게 따로 영입 제안을 하지 않았다고 전했다.

이준석 국민의힘 대표가 당론과 맞지 않은 부분은 제지할 것이라고 했다는 점에 대해서는 "이 대표와 토론하고 방송에서도 굉장히 많이 만났는데 대화가 안 통한다는 생각은 안했다"면서 "물론 속상할 때도 많았는데 원래 토론이 계속해서 설득해나가는 것"이라고 말했다. 재차 "저 또한 당원이 아니기에 제가 국민의힘을 바꾸거나 하는 아니라서 큰 걱정을 하지 않고 있다"며 "오히려 밥 한 끼 하자고 말씀 드리겠다 생각하고 있다"고 했다.

국민의힘 내부 영입을 반대하는 세력에 대해서도 "제가 새시대위원회에서 함께 하는 것에 대해 국민의힘 당원 분들이나 또 다른 분들께서 과거 진영 프레임에 어긋난 행보이기 때문에 걱정하실 수 있다고 하지만 저는 초심을 잃지 않고 제가 바라보는 세상을 잃지 않으면서 설득하고 협력하는 방안을 찾으려 한다"고 말했다. "모습도 다르고 사는 방식도 다르지만 공존 하는 게 민주주의"라고 강조하기도 했다.

윤 후보 배우자 김건희씨 의혹과 관련된 문제를 어떻게 풀어갈 것인가 하는 물음에는 "사실 관계를 밝혀서 국민이 납득하도록 설명하는 게 필요하다"면서 "다른 한편으로는 우리가 정치인들을 바라볼 때 제대로 비판하되 제대로 사과할 수 있도록 만드는 일 그 부분을 윤 후보와 배우자가 할 수 있을 것이라고 본다"고 말했다. 이어 "다만 많은 분들, 인터넷 커뮤니티에서 후보 배우자를 향한 얼굴 품평이나 성적 공격이 자행되는데 그런게 아니라 건전한 비판으로 이어져야 한다는 말씀을 덧붙인다"고 했다.

이재명 민주당 후보의 아들 성매매 의혹과 여성 비하 관련 논란에 대해서도 똑같이 답했다. 신 수석부위원장은 "성매매는 범죄"라면서 "윤 후보께서 다른 분들 대하는 잣대처럼 아내 분 대해야겠다고 말씀드렸는데 이 후보도 아들이라도 그것이 범죄라면 단호하게 그 진상 규명을 하고 처벌할 부분이 있다면 처벌 받고 국민 앞에 사과하는 모습 보이셔야 한다 생각한다"고 답했다.

한편, 김 위원장은 이날 새시대 준비위 활동이 추후 정계 개편으로 이어질 수도 있다는 정치권 관측에 대해 "일단 정권 교체 위해서 총력을 다해서 일하고 있다 말씀드린다"며 선을 그었다. 그는 "정계 개편이란 건 누가 특별히 기획해서 시도한다고 되는 게 아니라 물론 우리 정치사보면 몇 번 군사 정권에서 그런 예가 있지만 한 번도 성공하지 못 했다"며 "큰 흐름이나 시대정신이 뒷받침 될 때 자연스럽게 정계 개편이 뒤따르는 것이기 때문에 지금 새시대준비위가 준비하고 있다는 말씀은 사실과 너무 다르다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr