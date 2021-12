FSN, DEX 플랫폼 ‘디피닉스’ 리뉴얼… 국내 사업 확대 본격 시동

[아시아경제 장효원 기자] 종합 디지털 마케팅 그룹 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 250 등락률 +2.34% 거래량 1,737,812 전일가 10,700 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개FSN, 웨이브릿지와 ‘디지털 자산 투자 상품 개발’ 목적 MOU 체결FSN "애드쿠아인터렉티브, ‘2021 대한민국광고대상’ 은상 수상" close 이 탈중앙화거래소(DEX) 플랫폼 '디피닉스'의 리뉴얼 베타 서비스를 론칭, 한국어 서비스 등을 도입하며 국내 이용자 편의성 확대에 나섰다고 20일 밝혔다.

FSN은 이번 ‘디피닉스’ 서비스 개편을 통해 기존 영어와 태국어 기반 서비스에 한국어 체제를 추가했다. 디자인과 UI, UX 또한 기존 버전 대비 사용자 편의성에 집중해 전면 개편됐다. 언어장벽 문제를 해소해 사용자 접근성을 높여 국내 시장 공략을 가속화하고, 나아가 아시아를 대표하는 No.1 디지털 자산 종합관리 플랫폼으로 발돋움하겠다는 전략이다.

이번 리뉴얼은 FSN 자회사 핸드스튜디오가 주도했다. 핸드스튜디오는 디지털 플랫폼 개발 전문기업으로 최근 별도 브랜드인 ‘핑거랩스’를 활용해 블록체인 시장 진출에 나서는 등 사업 피보팅(pivoting)을 통해 FSN의 국내 블록체인 사업 총괄 기업으로 변모 중에 있다.

이상석 FSN 각자대표는 “많은 디파이 서비스들이 익명으로 제공되고 미흡한 안정성 문제로 국내에서만 서비스되고 있는 반면, 한국과 아시아를 연결하는 멀티체인을 강점으로 하는 디피닉스는 BSC 기반의 여러 플랫폼들 중에서도 높은 안정성을 가진 것으로 평가받고 있는 만큼, 향후 총 예치금(TVL) 1조 원 달성을 목표로 다양한 시도를 이어갈 것”이라며 “앞으로 국내 최대 디지털 마케팅 그룹의 역량을 기반으로, 대중들이 어렵게 생각하는 블록체인 서비스를 보다 쉽게 포지셔닝 시키는 등 고객 지향적인 디파이(Defi) 서비스 제공에 집중해 갈 계획”이라고 말했다.

블록체인 사업 활성화를 위해 FSN은 협업 네트워크도 적극적으로 확대하고 있다. ‘카이스트(KAIST)’와 산학 협력을 통해 블록체인 기반 디파이 서비스 동향 파악 및 금융 프로토콜 최적화 모델 설계에 대한 연구를 진행 중에 있고, 퀀트 알고리즘 기반 핀테크 전문기업 ‘웨이브릿지’와 다양한 디지털 자산 투자 상품 공동개발에 나서고 있다. 회사 측은 이번 디피닉스 플랫폼의 리뉴얼 베타 서비스를 시작으로, 협업 네트워크를 적극 활용해 한층 쉽고 편리한 서비스와 다양한 디지털 자산 투자 상품 출시로 국내 시장을 적극 공략해 나가겠다는 방침이다.

FSN은 최근 신사업 강화 배경에 대해 디파이 시장의 긍정적인 성장세를 손꼽았다. 디파이 통계 사이트 '디파이펄스' 자료에 따르면, 최근 1년간 디파이 시장에 투입된 자금의 규모는 1100억달러(한화 약 130조원) 이상으로 1년 전보다 5배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 한국인터넷진흥원(KISA) 역시 현재 담보대출 분야에서 가장 많이 사용되고 있는 디파이 시장이 향후 자산운용, 파생상품, 보험 등 다양한 금융 분야로 확대될 수 있고, 또한 전통 금융 기관 업무의 상당 부분을 대체할 가능성이 있다고 전망한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr