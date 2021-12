SK에코플랜트, 성남 금광동1·2단지 가로주택정비사업 첫 수주

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트가 경기도 성남시 금광동1단지·2단지 가로주택정비사업 시공사로 선정되며 가로주택정비사업을 처음으로 수주했다고 20일 밝혔다.

1단지는 지하2층~지상15층, 10개동, 총 585가구 규모이며 2단지는 지하2층~지상15층, 10개동, 총 453가구 규모의 아파트와 부대시설을 조성한다. 1단지와 2단지를 모두 합쳐 총 1038가구 규모로 총 도급액은 3140억원이다.

사업지는 지하철 8호선 남한산성입구역과 단대오거리역에 인접해 있으며, 분당수서 및 수도권순환 고속도로를 통한 광역 접근성이 용이하다. 위례삼동선(위례-신사-삼동) 연장 검토 등 교통개발 호재도 있다. 중부초·성남동초·성남동중 등이 근거리에 있으며 은행식물원, 지혜공원 등 녹지공원과도 가깝다.

SK에코플랜트 관계자는 "이번에 수주한 금광동 1·2단지 모두 조경, 커뮤니티 시설 등 특화설계를 적용한 SK 브랜드 타운으로 조성할 것"이라며 "첫 가로주택정비사업 도전에 동시 수주라는 성과를 이뤄낸 만큼 앞으로도 추가 사업장을 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

