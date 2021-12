추미애 "윤적윤의 세가지" 언급하며 尹 직격

秋 "법 앞에 책임 져야 할 때...윤적윤 세가지는 법치 어지럽힌 점, 공정과 상식 비웃은 점, 비위 공작으로 덮은 점"

[아시아경제 김서현 기자] 추미애 전 법무부장관이 "윤석열은 적은 윤석열"이라며 윤석열 국민의힘 대선 후보를 직격하고 나섰다.

추 전 장관은 20일 자신의 페이스북을 통해 '윤적윤의 세 가지'라는 제목의 글을 올려 법치를 어지럽힌 점, 공정과 상식을 비웃은 점, 비위를 공작으로 덮은 점 등을 지적하며 이같이 밝혔다.

그는 "윤석열 후보는 '범죄와의 전쟁'을 선포했다. 범죄와의 전쟁은 법과 질서(Law and Order)를 강화하겠다는 법치의 약속"이라며 "그러나 윤석열 후보는 법원이 검찰사무를 침해한 범죄행위를 저질렀다고 판정했으므로 대통령 후보로서 무자격자임을 선언한 후보다. 형사사법질서와 정의를 어지럽힌 무자격자가 범죄와의 전쟁을 할 수 없다"고 지적했다.

이어 "자신이 자백한 윤우진 용산세무서장에게 변호사를 소개한 변호사법 위반 행위, 공소시효가 남아있는 골프 접대 비리, 그리고 공수처에 입건된 여러 혐의에 대해 피의자로서 수사를 받아야 한다"고 지적했다.

그러면서 "자신이 내세웠던 '공정과 정의'가 허물어지니 '범죄와의 전쟁'을 꺼냈다면 무자격자의 허풍"이라고 강조했다.

추 전 장관은 또 "'줄리의 문제'는 '공정과 정의'의 문제가 되었다"며 윤 후보 부인 김건희씨를 둘러싼 각종 의혹도 지적했다.

그는 "윤석열 후보는 김건희씨의 가짜 신분에 대해 '부분은 몰라도 전체적으로 허위가 아니'라고 했다. 그러나 '전체는 허위인데 부분적으로는 허위가 아닌 것도 있다'가 정확하다"며 "전체를 다 날조해버리면 아무도 믿지 않기에 부분의 진실은 있는 것이다. 전체가 그럴싸하게 보여야 속일 수 있기 때문에 '훌륭하게 잘 속여왔다'는 말과 다름없다"고 꼬집었다.

이어 "윤석열 후보는 공정과 정의를 그 한마디로 비웃은 것"이라며 "죄질에 비해 엄청나게 가혹했던 조국 수사에서 공정과 정의를 수사명분으로 내세웠으나 자신에게는 적용되지 않는 화려한 겉포장지"라고 말했다.

그러면서 김씨를 향해 "김건희씨의 상습적 거짓말은 여성적 심리적 허약성의 문제가 아니"라며 "상황에 따라 경력과 신분을 속이고 철저하게 검찰과 부유층 사이에서 자신의 부와 기회를 잡는 데 이용했다. 심각한 것은 멈추지 않고 최고 권력을 향해 같은 수법으로 직행하고 있다는 점"이라고 비판했다.

