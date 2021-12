CJ푸드빌 뚜레쥬르, 쿠키런 2차 굿즈 출시

‘설탕노움 오로라 머그’ 20일부터 한정 판매

[아시아경제 문혜원 기자]CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 20일부터 크리스마스 한정판 2차 굿즈를 기획해 선보인다고 밝혔다.

1차 굿즈는 데브시스터즈의 인기 모바일 게임 ‘쿠키런: 킹덤’의 대표 캐릭터 ‘용감한 쿠키’를 접시에 디자인해 담은 것으로, 지난 1일 출시한 뒤 3주 만에 조기 품절을 앞두고 있다는 게 뚜레쥬르 측의 설명이다.

뚜레쥬르에 따르면 2차 굿즈는 ‘설탕노움 오로라 머그’로 귀여우면서 세련된 디자인이 눈길을 끈다. 각도에 따라 다양한 빛깔을 내는 오로라 색상 머그에 쿠키런: 킹덤의 귀여운 캐릭터 ‘설탕노움’ 이미지를 더했다. 설탕노움은 시그니처인 빨간 고깔모자를 쓰고 쿠키들을 도와 쿠키 왕국 건축을 담당한다.

이번 굿즈는 밀폐용기 전문 브랜드 ‘글라스락’에서 국내 생산했으며, 재활용이 가능한 유리로 만들어 환경 친화적이고 내구성이 우수한 제품이다.

