대전서 넷플릭스 ‘지옥’ 전시행사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 넷플릭스 ‘지옥’과 관련된 전시행사가 열린다.

대전시는 20일~내년 2월 13일 대전 엑스포시민광장에서 ‘지옥’과 관련된 콘텐츠를 접할 수 있는 전시행사를 연다고 20일 밝혔다.

앞서 ‘지옥’은 대전정보문화산업진흥원의 실내 스튜디오(영상특수효과타운) 등지에서 5개월간 주요 장면을 촬영했다. 전시행사는 이를 바탕으로 시와 넷플릭스가 협의해 진행하는 것으로 성사됐다.

시는 전시행사 일환으로 지옥사자 피규어 3종(높이 2.7m)과 새진리회 의장 흉상(높이 1.8m) 등을 무상으로 임차해 체험존을 조성하고 이를 일반에 공개한다.

행사장인 엑스포시민광장은 정부대전청사, 한밭수목원, 한빛탑, 야외스케이트장, 아파트 단지 등이 인접해 접근성이 우수하고 인근에 신세계 아트앤사이언스가 위치해 크리스마스와 설날 등 관람객 유치가 용이할 것으로 시는 내다본다.

또 행사와 연계한 각종 이벤트도 진행할 계획이다.

이미 넷플릭스는 지난 15일까지 서울 코엑스에서 ’지옥‘ 관련 콘텐츠 체험 전시행사를 성공적으로 진행한 바 있다.

손철웅 시 문화체육관광국장은 “체험존 전시행사는 넷플릭스 시리즈 ‘지옥’의 주요 장면이 대전에서 촬영된 점을 계기로 시민들에게 특별한 체험기회를 제공하는 자리가 될 것”이라며 “시는 앞으로도 대전에서 촬영되는 다양한 K-콘텐츠를 활용해 시민들이 체험하고 즐길 수 있는 행사를 발굴·추진할 계획”이라고 말했다.

