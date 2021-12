이커머스 내년에도 '출혈 경쟁'…쓱닷컴·마켓컬리 IPO 흥행 '적신호'

[아시아경제 지연진 기자]내년 국내 이커머스 산업은 적자 경쟁이 지속될 것으로 전망되면서 쓱닷컴(SSG.COM)과 마켓컬리 등의 기업공개(IPO)에 보수적인 접근이 필요하다는 지적이다.

19일 KTB투자증권에 따르면 올해 대형 플랫폼 기업들을 제외한 유통기업들의 온라인 사업 적자 폭은 확대 중이다. 상장을 앞두고 적자폭 축소를 기록했던 쿠팡의 영업적자는 올해 1조6000억원을 기록할 것으로 전망된다. SSG.COM과 롯데온은 각각 1070억원과 1430억원을 기록할 것으로 추정된다.

NAVER 쇼핑과 카카오커머스의 경우 올해 영업이익이 각각 5010억과 2780억원을 기록할 것으로 전망된다. 기존 유통 기업들과의 수익성 차이는 대형 플랫폼 트래픽에 기반한 광고사업과 카카오톡 특유의 소속감과 편의성을 활용한 선물하기 서비스 영향으로 해석된다. 기존의 유통 수수료 수취 모델과는 다른 사업모델과 해자를 보유한 인터넷 기업들의 점유율 확대는 이커머스 시장 내 적자경쟁 확대의 한 축이라는 설명이다.

여기에 글로벌 이커머스 기업들의 매출액 증가율이 둔화되고 있다. 한국보다 경제 재개가 빨랐던 미국의 경우 아마존의 리테일 합산 매출액 증가율이 지난 3분기 8%를 기록했다. 올해 1분기 50%에서 지난 2분기 22%로 둔화된데 이어 증가속도가 대폭 줄어든 것이다. 위드코로나 전환에 따른 오프라인 소비 증가와 지난해의 높은 기저 영향으로 해석된다.

국내 이커머스 시장도 글로벌 업체들과 유사한 흐름 보여줄 것으로 예상된다. 쿠팡의 경우에도 매출액 증가율 3Q21 48% 기록했다. 올해 상반기 68% 대비 증가율 둔화됐다. 쿠팡은 단기 성장률(향후 6개월)에 대해 우려하지 않는다는 입장을 보였지만, 내년 매출액 증가율 둔화는 불가피하다는 것이 금융투자업계 시각이다.

이마트의 이베이코리아 인수로 네이버와 쿠팡 상위 3개사의 시장 점유율(19년 37.3%→ 45.9%) 상승했지만, 경쟁 강도는 오히려 커질 것이라는 전망이 우세하다. 김진우 KTB투자증권 연구원은 "올해 상장한 이커머스 기업들의 주가는 공모가대비 평균 30% 하락했다"며 "국가간 이커머스 침투율 차이와 이커머스 기업들의 성장률 둔화까지 고려할 때 내년 IPO 대기 중인 한국 이커머스 기업들에 대한 보수적인 접근이 필요하다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr