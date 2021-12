[내일날씨] 강추위에 전국 기온 ‘뚝’… 수도권 지역엔 함박눈

[아시아경제 류태민 기자] 이번 주말 올해 겨울 들어 가장 강력한 한파가 예고된 가운데 토요일인 18일 낮 서울을 비롯한 수도권과 강원내륙에 함박눈이 쏟아지겠다.

이날 서울의 아침 기온이 영하 10도까지 곤두박질칠 것으로 보인다. 눈은 오후 2~6시에 가장 많이 올 것으로 예상된다. 이후 밤이 되면서 눈발이 잠시 약해지다가 다음날 19일 자정과 새벽 사이 다시 눈의 양이 많아지겠다.

지역별로 적설량 편차가 클 것으로 보인다. 서울과 경기내륙, 강원내륙·산지, 제주산지엔 눈이 3~8㎝ 쌓이고 경기서해안과 충청, 전라, 서해5도, 산지를 뺀 제주, 경북북부내륙엔 1~5㎝ 쌓일 것으로 예보됐다. 경남서부내륙은 적설량이 1㎝ 안팎이겠다.

이날 아침기온은 전날보다 10도 이상 떨어지며 전국적으로 영하 15도에서 영하 3도 사이에 분포하겠다. 낮 최고기온은 영하 2도에서 영상 5도 사이겠다.

서울은 아침기온이 영하 10도까지 떨어지고 낮 기온은 0도까지 올라갈 것으로 예상된다. 경기동부와 강원내륙·산지는 아침기온이 영하 15도를 밑돌고 중부내륙과 경북북부내륙, 전북동부는 영하 10도 이하겠다.

이외 주요도시 예상 최저·최고기온은 인천 영하 8도와 영상 3도, 대전 영하 10도와 영상 2도, 광주 영하 5도와 영상 2도, 대구 영하 7도와 영상 4도, 울산 영하 6도와 영상 4도, 부산 영하 5도와 영상 5도다.

이번 추위는 일요일인 19일까지 이어지겠다. 19일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 영상 2도에서 영상 9도로 예상된다.

주요도시 예상 최저·최고기온은 서울 영하 4도와 영상 3도, 인천 영하 2도와 영상 4도, 대전 영하 2도와 영상 6도, 광주 영상 1도와 영상 8도, 대구·울산 영하 1도와 영상 7도, 부산 영상 2도와 영상 9도다.

