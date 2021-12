"온통 지지율만 신경쓰는 대통령" 윤석열, 文 '호주 셀카' 질타

"대통령 SNS에는 의료진, 국민 이야기 올라가야"

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 17일 문재인 대통령을 향해 "대통령의 소셜미디어에는 관광지 셀카가 아닌 코로나와 맞서는 의료진과 국민의 이야기가 올라가야 한다"라고 꼬집었다. 앞서 문 대통령이 호주 순방 일정을 마치고 관광 명소를 배경으로 기념사진을 찍은 것을 두고 질타한 것이다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "충정을 담아 말씀드린다"라며 "코로나 하루 확진자가 곧 1만명을 넘어설 태세고, 사망자가 속출하고, 의료체계가 더 이상 버틸 수 없는 게 현재 우리나라가 처한 상황"이라고 입을 열었다.

이어 "그러나 문재인 정부는 자기 자신까지 속이고 있다. 그러니 태연하게 시급한 외교 사안도 없는 호주까지 가서 SNS에 시드니 오페라하우스에서 찍은 셀카를 올리는 것"이라고 주장했다.

윤 후보는 "문재인 정부의 국정 운영의 문제점으로 사람들이 가장 많이 지적한 것이 쇼와 자화자찬"이라며 "온통 지지율에만 신경 쓰는 대통령, 그런 대통령에게 아부하며 부추기는 참모들의 정부. 국민들에게는 재앙이다"라고 강하게 비판했다.

앞서 문 대통령은 지난 12일부터 15일까지 나흘간 호주 순방 일정을 진행했다. 이후 문 대통령의 공식 페이스북 계정에는 스콧 모리슨 호주 총리 내외와 문 대통령 부부가 호주 오페라하우스를 배경으로 함께 찍은 '셀카'가 공개됐다.

이를 두고 야당은 즉각 반발했다. 장영일 국민의힘 중앙선거대책위원회 상근부대변인은 16일 논평을 내고 "문 대통령은 이번 호주 방문을 마치고 시드니의 명문 오페라하우스를 배경으로 찍은 사진을 올려 국민을 분노케 했다"라며 "절규하는 의료 인력의 다급한 얼굴 위로 관광지를 배경으로 한 문 대통령 내외의 환한 웃음이 오버랩된다"라고 질타했다.

같은 당 김병민 중앙선대위 대변인도 논평을 통해 "코로나 확진자가 연일 최고치를 갈아치우고 의료 현장이 사실상 붕괴되어 국민 고통이 극에 달하고 있지만, 위기의 순간 문 대통령은 국민 곁에 있지 않았다"라고 꼬집었다.

그러나 탁현민 청와대 의전비서관은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 야당의 비판에 대해 "상대국 정상의 호의와 친근함의 표현을 대통령 비난의 소재로 활용하는 사악함"이라고 응수했다.

이어 "그들에게 무슨 이익이 될지는 몰라도 국익에는 큰 손해를 끼친다"라며 "호주 총리와 호주 국민들도 이러한 논평과 기사들을 볼 텐데 친교 행사에서 자국 총리의 권유로 찍은 한 장의 사진을 두고 온갖 말들을 갖다 붙이는 야당의 논평이 어떻게 이해될 것인지 한번 생각이라는 것을 했으면 한다"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr