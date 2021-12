◆팀장

▶경제팀장 김경락 ▶산업팀장 김재섭(이상 편집국 정책기획부문 경제산업부)

◆데스크

▶정치팀 이정애(편집국 이슈부문 정치부)

류태민 기자 right@asiae.co.kr