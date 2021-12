경북대병원, 병상 추가 내놓기로 … 전국 국립대병원, 코로나19 중증환자 병상 확보 뜻모아

칠곡경북대병원도 적극 동참

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북대병원이 코로나19 사태가 심각한 양상으로 전개됨에 따라 중증 환자 치료 병상을 추가로 내놓기로 했다.

지난 16일 국립대학병원협회는 국립대학병원장 긴급회의를 소집해 중증 환자 치료 병상을 추가로 확보하는 등 비상 행동에 나서기로 뜻을 모았다.

대구 경북대학교병원과 칠곡경북대학교병원도 이에 동참하기로 했다.

국내 10개 국립대학병원은 현재 전체 허가 병상 1만5672개 중 이달 12일 기준 총 1021개의 코로나19 치료 병상을 운영하고 있다.

코로나19 중증 환자 치료 병상은 470여개로 전체의 절반에 가까운 수의 중환자를 치료하고 있다.

병원장들은 현재 코로나19 감염 확산 상황과 위·중증 환자 증가세를 볼 때 정부의 행정명령으로 확보된 병상만으로는 곧 환자 치료에 한계가 온다고 예측했다.

협회는 중증 환자 치료 병상 200여개를 추가로 확보하기로 하고 국립대학병원 기획조정실장 회의를 열어 병원별 구체적 실행방안을 세우기로 했다.

200여개의 병상이 추가되면 전국적으로 한계에 다다른 중증 환자 치료에 어느 정도 여력이 생길 것으로 협회는 보고 있다. 의사와 간호사 등 필수 의료 인력의 추가 확보와 인공호흡기나 에크모(ECMO) 장비 등의 적시 투입을 위해 관계 부처와 협의할 방침이다.

김연수 협회장은 “입원 중인 응급·중환자 관리, 의료·간호 인력의 추가 확보와 투입 등 어려움이 있어도 국립대학병원이 국가적인 재난 상황에 기민하게 대응하는 것은 당연한 책무”라며 “지금의 위기를 돌파하기 위해 힘을 모으겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr