'김건희 의혹'에 머리 숙인 윤석열 "심려 끼쳐 죄송… 공정과 상식에 맞지 않아"

"비판 겸허히, 달게 받겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "제 아내와 관련된 논란으로 국민분들께 심려 끼쳐드려 죄송하다"며 아내인 김건희씨의 허위 경력 의혹이 불거진 데 대해 사과했다.

윤 후보는 17일 서울 여의도 당사에서 '후원금 모금 캠페인' 참석 후 기자들과 만나 "이유여하를 불문하고 경력 기재가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된 것은 그 자체만으로도 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것임을 분명히 말씀드린다"며 이같이 밝혔다.

그는 "과거 제가 가졌던 일관된 원칙과 잣대, 그건 저와 제 가족, 제 주변에 대해서도 똑같이 적용이 되어야 한다"고 덧붙였다.

이어 "아내와 관련된 국민의 비판을 겸허히, 달게 받겠다"며 "더 낮은 자세로 국민께 다가가겠다. 죄송하다"고 말한 후 고개를 숙였다.

'아내 관련 의혹들에 대한 수사를 진행하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 "이렇게 말씀드렸으니 사과로 받아주시고 그 나머지 부분들에 대해서는 법과 원칙이 누구에게도 예외없다"고 답했다.

앞서 이날 오전 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 윤 후보를 향해 "후보께서 전반적으로 (사실관계를) 완전히 파악을 하시면 본인 스스로 곧 사과를 하실 거라고 본다"며 "빠르면 빠를수록 좋다"고 밝혔다.

