진주시, 2021년 ‘친절왕’ 민원여권과 황정구 주무관 선정

시민 감동의 행정서비스 적극 실천, ‘친절 공무원’5명 선발



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 ‘2021년 올해의 친절왕’으로 민원여권과에 근무하는 황정구 주무관을 선정했다.

시는 올해의 친절왕 선정을 위해 지난 14일과 15일 진주시 공무원들이 이용하는 내부 행정 시스템에서 친절공무원 5명을 대상으로 전 직원 온라인 투표를 진행했다.

직원 952명이 참여한 투표에서 가장 많은 표를 얻은 올해의 친절왕은 황정구 주무관으로 선정됐다.

그 외 득표순에 따른 올해의 친절공무원으로는 가호동 정선화, 수도과 박영숙, 평생학습과 배진영, 산림과 원경록 주무관이 선정됐다.

올해의 친절왕으로 선정된 황정구 주무관은 2004년 공직에 입문하여 17년간 행정과, 노인장애인과, 차량등록소, 상평동 등 여러 부서를 거친 경험을 토대로 민원인이나 동료 직원을 대할 때 항상 경청하고 공감하는 자세로 소통해온 결과 친절왕의 영예를 얻었다.

특히 호적 분야에서 축적된 업무 경험을 살려 오랫동안 찾지 못했던 호적을 찾아 정상적인 가족관계등록부를 발급받을 수 있도록 하는 등 시민에게 큰 감동을 주며 적극적으로 업무를 수행하고 있다.

시 관계자는 “2014년부터 지속해서 시행된 친절왕 선발은 적극적이고 친절한 민원 처리로 민원인의 만족도를 높이고 다양한 성과보수로 격려함으로써 공무원의 사기를 진작시켜 친절문화 확산에 크게 이바지할 것”이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr