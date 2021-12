CJ대한통운, 이커머스 주문량 예측 시스템 개발

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 ‘이커머스 주문량 예측 시스템’을 개발해 운영에 들어간다고 17일 밝혔다.

CJ대한통운의 e-풀필먼트 서비스를 이용하는 고객사를 대상으로 다음날 상품이 얼마나 주문될지 주문량을 사전에 예측해 정보를 제공한다. 평균 예측 정확도는 88%다.

사전 상품 주문량 예측이 가능하면 고객사는 상품 판매와 재고 수급, 마케팅 계획을 더욱 정밀하게 수립할 수 있고 이를 통한 각종 비용 절감 및 효율성 증대 효과를 기대할 수 있을 전망이다. 고객사는 CJ대한통운이 제공하는 이커머스 물류 통합관리 시스템인 이플렉스(eFLEXs)를 통해 해당 주문량 예측 정보를 확인할 수 있다.

CJ대한통운 역시 적정 작업인력 확보를 통해 안정적인 상품 출고 및 적시 배송이 가능해진다. 특히 이벤트 등으로 상품 주문이 폭증할 경우 예상수량, 시기 등도 파악할 수 있어 한층 유연한 대처가 가능하다.

CJ대한통운은 주문관련 정보, 각종 판촉 이벤트, 기상청 정보 등 19개 분야의 빅데이터와 소비심리, 기상, 상품수량 변동 등 31개의 각종 변수를 기반으로 8개의 머신러닝과 딥러닝 분석모델을 복합적으로 적용했다. 향후 주문량 예측치와 실제 주문량을 비교하고 데이터를 축적해 AI분석모델을 더욱 정밀하게 고도화할 계획이다.

CJ대한통운 관계자는 “AI, 빅데이터 기반의 데이터 분석 등 첨단기술의 개발과 도입에 박차를 가해 고객사의 성장을 돕고 소비자에게 더욱 좋은 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

