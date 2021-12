제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,750 전일대비 150 등락률 +0.90% 거래량 21,906 전일가 16,600 2021.12.17 11:30 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 제주보육원에 크리스마스 선물 전달제주항공, 제주 남방큰돌고래 지킴이 된다…연구활동 지원제주항공, 티맵과 승무원 길안내 서비스 선봬 close 은 오는 29일부터 부산-사이판 노선의 전세기 운항을 시작한다고 17일 밝혔다.

제주항공은 29일부터 내년 1월 19일까지 총 8회(4왕복) 부산-사이판 노선을 주 1회 일정으로 운항한다. 제주항공이 해동 노선의 정기편 운항을 재개하는 건 지난해 3월 코로나19 확산으로 운항을 중단한 지 약 1년 9개월만이다.

김해 국제공항에서 오전 8시에 출발해 사이판에 오후 1시(현지시간)에 도착하고, 사이판에서는 오후 2시 출발해 김해 국제공항에 오후 5시35분 도착한다. 1월부터는 오후 5시20분에 도착하는 일정이다.

이번 부산~사이판 노선 전세기는 지난 6월 체결된 한국과 사이판 여행안전권역(트래블 버블) 시행 합의에 따라 단체여행프로그램 운영 항공사로 선정돼 운항하는 전세기 상품이다.

트래블 버블 프로그램의 경우 여행 기간 방역 안전을 확보하기 위해 지정된 여행사를 통한 단체여행객만 허용되며, 한국 귀국 시, 10일 자가 격리가 면제된다.

해당 여행 상품은 7박8일 패키지 상품으로 웰니스 테마 비치클럽 리조트로 새롭게 리오프닝 예정인 코럴 오션 리조트 사이판에서 해안가를 따라 골프를 즐길 수 있는 골프 패키지, 신혼 및 커플여행을 위한 프리미엄 올인클루시브 리조트인 켄싱턴호텔 사이판의 허니문 상품 등으로 구성했다.

지정된 여행사는 ㈜하나투어, ㈜모두투어, 교원KRT, 인터파크투어, 롯데관광, 한진관광, 대건투어, LCC투어, 랜드스타, 굿투어 등 10개 여행사 등이다.

