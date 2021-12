진에어, 크리스마스 맞이 방탈출 이벤트 진행

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,150 전일대비 150 등락률 +0.94% 거래량 22,238 전일가 16,000 2021.12.17 10:16 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 출발 임박편 할인 쿠폰 이벤트진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항 close 는 크리스마스를 맞아 인스타그램 방탈출 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이벤트는 오는 25일까지 진에어 공식 인스타그램 계정을 통해 고객이 직접 문제를 풀고 정답을 맞추면 된다.

이벤트 참여 고객은 추첨을 통해 김포~제주 노선 왕복 항공권 1매(3명), 모바일 피자 쿠폰(5명), 모바일 치킨 쿠폰(5명) 등을 제공할 예정이다.

참여 고객 전원 내년 1월 31일까지 운항하는 국내선 전 노선 항공편 예매 시 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 제공한다.

진에어는 "크리스마스를 맞이해 고객들이 재미와 함께 직접 참여할 수 있는 이벤트를 마련했다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr