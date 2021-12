DL이앤씨, 이달 인천 822가구·의정부 650가구 각각 분양

[아시아경제 김민영 기자] DL이앤씨는 17일 인천 'e편한세상 검단 어반센트로'와 경기 의정부 'e편한세상 신곡 파크프라임' 사이버 주택전시관을 각각 개관하고 분양에 돌입한다고 밝혔다.

두 단지 모두 e편한세상 브랜드에 걸맞은 상품 구성이 돋보인다. 라이프스타일 맞춤 평면 플랫폼 C2 하우스를 적용해 고객 취향에 맞춰 자유롭게 평면을 변경할 수 있다. 아울러 미세먼지 저감 시스템인 스마트 클린&케어 솔루션을 적용해 스마트한 단지로 설계된다. 수변공간·산책로 등이 어우러진 조경 설계와 피트니스센터, 스크린골프, 게스트 하우스 등 입주민 전용 커뮤니티설도 조성된다.

인천 서구 검단신도시 AA6블록에 조성되는 e편한세상 검단 어반센트로는 지하 2층~지상 15층, 13개 동, 전용면적 59㎡, 총 822가구다. 타입별 분양 가구수는 ▲59㎡A 554가구 ▲59㎡B 130가구 ▲59㎡C 135가구 ▲59㎡P1 1가구 ▲59㎡P2 2가구다.

단지 부근(직선거리 약 1.2km)에 인천지하철 1호선 신설역이 2024년 개통될 예정이며 검단-경명로간 도로(예정), 강화~계양 고속도로(예정), 원당~태리간 광역도로(예정) 등도 추진 중이다. 인천지방법원 북부지원·인천지방검찰청 북부지청도 2025년 개원을 앞두고 있다. 아울러 약 300m 거리에 발산초가 있고 공립 단설 유치원과 초·중·고교도 2023년까지 순차적으로 개교할 계획이다.

한국부동산원 청약홈에서 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 1월 4일, 당첨자 계약은 2월 21일부터 27일까지 진행된다. 입주는 2024년 2월 예정이다. 단지는 민간참여 공공분양으로 생애최초, 신혼부부 등 특별공급 비중이 85%에 달한다. 공고일 현재 인천시 2년 이상 거주자(해당지역 50%) 뿐만 아니라 인천시 2년 이하 거주 및 서울·경기도 거주자(기타지역 50%)도 당첨이 가능하다.

e편한세상 신곡 파크프라임은 경기 의정부시 신곡동 일대에 들어서며 지하 4층~지상 최고 35층, 5개 동, 전용면적 84㎡ 총 650가구다. 타입별 분양 가구수는 ▲84㎡A 209가구 ▲84㎡B 274가구 ▲84㎡C 167가구다.

전용면적 85㎡ 이하로 구성돼 가점제 75%, 추첨제 25%로 배정된다. 1순위 청약 자격은 수도권(서울, 인천, 경기) 거주자 중 청약통장 가입기간 24개월 이상, 무주택이거나 1주택 소유(세대주 및 세대원 포함)한 세대주만 가능하다.

청약일정은 27일 특별공급을 시작으로 28일(화) 1순위 해당지역 청약을 받는다. 당첨자 발표는 1월6일), 정당계약은 같은 달 18일부터 22일까지 5일간 진행된다. 입주는 2024년 8월 예정이다.

의정부경전철 발곡역과 가깝고 의정부경전철?수도권지하철1호선 회룡역 접근이 용이하다. 도보로 등교가 가능한 거리에 발곡초, 발곡고 등이 있으며 발곡중도 인근에 위치한다.

