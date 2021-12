티웨이항공 "겨울철 안전 확보 최우선"…합동안전점검 실시

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,985 전일대비 10 등락률 -0.33% 거래량 46,668 전일가 2,995 2021.12.17 09:54 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 중대형 A330 운영작업 돌입…객실승무원 훈련 시작티웨이항공, 3분기 영업손실 390억원…전년比 적자 확대티웨이항공, 연내 탑승 제주 왕복항공권 10% 할인 close 은 김포공항에서 항공기 운항을 위한 합동안전보건점검을 실시했다고 17일 밝혔다.

티웨이항공과 협력업체가 함께 실시하는 합동안전보건점검은 현장 작업 근로자의 안전 확보와 안전 저해요인을 사전에 예방하기 위해 분기마다 진행하고 있다.

이번 점검에는 티웨이항공과 함께 여객 및 지상 조업, 기내 청소 및 소독을 담당하는 협력업체 대표 및 안전관리담당과 근로자들이 합동 점검팀을 구성해 김포공항 내 위치한 각 작업 현장을 살폈다.

특히 고소작업차에서의 작업 안전수칙, 새로 구비한 안전대 착용 숙지 등 공항 램프 내 고소 작업 시 지켜야할 안전 수칙에 중점을 두고 진행했다. 점검 후에는 현장 직원들과 함께 내년 시행 예정인 중대재해처벌법에 대해 안전한 사업장을 만들기 위한 방안을 토론했다.

정홍근 티웨이항공 대표는 "고객의 안전을 최우선으로 유지하기 위해서는 무엇보다도 항공기 운항을 준비하는 현장의 안전수칙 준수가 먼저 이루어져야 한다"며 "365일 시간과 장소를 가리지 않고 위험요소를 철저히 점검하고 개선해 산업안전 관리에 만전을 기해달라"고 강조했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr