이마트24, 겨울철 스테디셀러 '딸기샌드위치' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 겨울철 스테디셀러 샌드위치인 '딸기홀릭샌드위치'를 출시한다고 17일 밝혔다.

이번에 선보이는 '딸기홀릭샌드위치'는 생크림에 요거트파우더를 가미해 상큼한 맛을 더한 것이 특징이다. 당도가 높은 국내산 설향 딸기를 넣었다.

이마트24는 '딜리셔스 아이디어' 슬로건에 맞춰 강화된 신상품 품평회에서 달콤한 맛 만으로는 자칫 느끼할 수 있다는 임직원 의견을 수렴해 디저트 샌드위치로 보다 상큼하게 즐길 수 있도록 했다고 설명했다.

삼각형 모양의 일반적인 샌드위치가 아닌 사각형으로 모양에서도 차별화하고, 샌드위치 단면만 보이는 것이 아니라 내용물 전체가 잘 보일 수 있도록 투명용기를 사용했다.

딸기샌드위치는 겨울 시즌 대표 과일인 딸기의 당도가 높아지는 12월 중순 출시돼 기온 증가로 딸기가 물러지기 전인 3월까지 생산되는 시즌 샌드위치다. 매년 출시 때 마다 꾸준한 사랑을 받는 스테디셀러 중 하나다. 딸기샌드위치는 최근 3년간 이마트24 1, 4분기 샌드위치 상품군에서 매년 베스트3 안에 이름을 올리고 있다.

이번 딸기샌드위치 출시를 기념해 1월 한 달 간 모닝세트로 운영된다. 오전 7시부터 10시까지 딸기홀릭샌드위치를 구입하면 아메리카노(HOT) 또는 피크닉 음료를 무료로 증정한다.

