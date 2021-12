LG생활건강, 플라스틱 포장재 줄인 뷰티바·가루치약 선보여

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강이 환경을 보호하기 위해 쓰레기 배출량을 줄이는 활동을 뜻하는 '제로 웨이스트 챌린지' 제품을 출시하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화한다.

LG생활건강은 플라스틱 포장재와 제품 부피를 줄인 샴푸바, 바디바, 페이셜바 3종과 가루치약을 출시하며 '제로 웨이스트 챌린지'에 동참했다고 17일 밝혔다.

LG생활건강은 닥터그루트와 엘라스틴, 벨먼, 히말라야 핑크솔트에서 쓰레기 배출량을 줄일 수 있는 뷰티바와 가루치약을 출시했다. 이는 환경 친화적 소비를 중시하는 고객들의 움직임을 반영한 제품이다. 뷰티바 3종은 비장애인과 장애인이 함께 지속 가능한 일상을 위한 제품을 만드는 사회적 기업 ‘동구밭’과 함께 해 의미를 더했다

뷰티바와 가루치약은 원래 기능을 유지하면서 부피를 줄인 농축 제품이다. 뷰티바는 플라스틱 대신 종이(펄프)로 포장하고, 생분해가 가능한 제형으로 처방해 환경에 대한 부담을 줄였다. 실제로 뷰티바 100g 제품은 1회 사용량 기준으로 환산 시, 액상 형태 600g의 바디워시 또는 샴푸와 동일 기간 사용이 가능해 플라스틱 사용을 줄일 수 있다.

이번에 출시한 제품은 ‘벨먼 사해머드 바디&페이셜바’, ‘닥터그루트 힘없는 모발용 두피스케일링 샴푸바’, ‘프로폴리테라 푸석한 모발용 샴푸바’, ‘아이엠투스페이스트(가루치약)’ 등이다.

LG생활건강 관계자는 “소비자가 제품 사용을 통해 제로 웨이스트 챌린지를 경험할 수 있도록 제품 자체에 환경 친화적인 의미를 담은 ESG 활동”이라면서 “제품은 기능에 충실하고 화학 성분을 줄여 환경은 물론 피부에도 부담을 줄인다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr