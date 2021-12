[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세"

[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 17일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 332,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 331,500 2021.12.17 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [종목속으로]최고가 쓴 'LG이노텍'...애플카·메타버스 수혜주로 호실적 행진[클릭 e종목]"LG이노텍, 자율주행 시장 확대 수혜주"증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? close 에 대해 최근 주가 상승세에는 뚜렷한 호실적 행진 등 다 이유가 있어 보인다고 평가했다.

권성률 DB금융투자 연구원은 "컨센서스가 계속 오르는 데에는 다 이유가 있다"며 "LG이노텍의 올 4분기 영업이익 컨센서스가 계속 상승하면서 4420억원까지 왔다"며 "현재 펀더멘탈을 보면 이를 상회할 가능성도 있다"고 말했다. 같은 기간 다른 대형 IT업체의 4분기 컨센서스가 정체 내지 하향세에 있는 것과 비교된다.

권 연구원은 "LG이노텍의 광학솔루션이 예상 대비 훨씬 좋기 때문으로 해외전략고객의 스마트폰 판매량 호조, 경쟁사의 생산차질로 인한 반사이익, 생산 Bottle Neck 해소에 따른 물량 증가 등이 복합적으로 작용된 결과"라고 밝혔다. 4분기 광학솔루션 매출은 전분기 대비 40%를 훨씬 넘어설 것으로 예상된다. 다른 IT 업체는 대표가 교체되면서 빅베스 리스크가 있는 반면, LG이노텍은 연말 변수가 적다.

내년에는 광학솔루션이 견조한 와중에 글로벌하게 쇼티지가 심각한 반도체 패키지 기판과 하반기에 턴어라운드 할 전장부품 사업부가 일조할 것으로 예상된다. 반도체 패키지 기판은 올해 8400억원에서 내년 1조900억원으로 30% 증가하고, 마진도 20%를 상회할 것이란 전망이 나온다. 권 연구원은 "전장부품 사업부는 차량용 반도체 이슈가 어느 정도 해소되는 내년 하반기부터 물량이 늘면서 실적 반전이 기대된다"고 말했다.

최근 LG이노텍 주가가 급등 하는데에는 다 이유가 있다는 평가다. 그는 "컨센서스 상승 추세와 맞물려 주가는 최근 한 달간 29% 상승했다"며 "펀더멘탈, 밸류에이션 매력, 수급 삼박자가 잘 맞은 결과로 주가수익비율(P/E) 10배까지는 무리가 없어 보인다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr