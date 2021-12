CU, 교육부와 업무협약 체결…“장애학생 진로·직업교육 활성화”

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 교육부와 ‘장애학생 진로·직업교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결한다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약에 따라 전국 각지의 CU 36곳을 추가 선정해 총 55곳의 점포를 장애학생들을 위한 현장훈련 장소로 제공한다. 장애학생들은 실제 점포에서 상품 검수 및 진열, 점포 청결 관리, 고객 응대 등을 업무를 맡으며 사회의 일원으로서 경제 활동에 참여하게 된다.

장애학생과 함께 근무하게 되는 매니저·스태프 등을 대상으로 인식변화 교육을 진행하는 등 다양한 지원 프로그램도 마련한다. BGF리테일은 지난 2016년부터 자발적으로 발달장애인 직업교육 프로그램인 ‘CU투게더’를 운영하는 등 장애인 직업교육에 앞장서고 있다.

이건준 BGF리테일 대표는 “우리 사회의 좋은 친구가 되겠다는 경영철학 아래 아동안전 및 재난구호 활동 등 지역사회의 사각지대를 밝히는 일에 앞장서고 있다”며 “이번 업무협약이 코로나19로 인해 교육과 채용의 기회가 더욱 좁아진 장애학생들이 사회의 일원으로서 당당히 자립할 수 있는 소중한 발판이 되길 바란다”고 말했다.

