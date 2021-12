[아시아경제 박지환 기자] 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 700 등락률 +0.82% 거래량 9,653 전일가 85,100 2021.12.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"신세계푸드, 내년에도 실적 개선 지속할 것"신세계푸드, 3분기 실적 개선세 지속…신사업 순항신세계푸드, 오는 9월6일 기업설명회 개최 close 는 계열사 신세계아이앤씨와 201억원 규모의 차세대 ERP시스템 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr