[클릭 e종목]이오플로우, 이유있는 자신감 "글로벌 진출 박차"

[아시아경제 이선애 기자] 신한금융투자가 8일 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 45,100 전일대비 1,350 등락률 +3.09% 거래량 96,334 전일가 43,750 2021.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이오플로우, 1300억원 규모 유상증자 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이오플로우, 중국 최대 당뇨기기 업체 ‘시노케어’와 中 합작사 설립 close 의 성장성에 주목했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

는 지난 7일 인도네시아 일회용 메디컬 제품 업체(PT. Prasasti Nusantara Sukses)와 EOPatch 독점판매계약 체결을 공시했다. 메나리니, 휴온스와의 계약에 이은 세 번째 독점판매계약이다. 본 계약의 공급금액은 3826만달러(약 450억원), 공급예상시기는 2021년12월~2026년 12월, 공급품목은 'EOPatch', 'ADM', 'Narsha', 'EOBridge' 등이다.

이동건 신한금융투자 연구원은 "연간 최소구매수량이 계약 주요내용에 포함되어 있어 2022년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다"면서 "인도네시아 의료기기 인증 규정 상 유럽 CE 대체 인증도 가능한 만큼 제품 등록 절차를 마친 후 즉각적인 판매가 가능한데다 인도네시아는 아직 인슐렛이 진출하지 않은 시장인 만큼 이에 따른 선점 효과 구축이 예상된다"고 강조했다.

의 생상능력 확대도 주목 대상이다. 대규모 자금조달을 통한 생산능력 증대로 인도네시아향 공급 계약 물량 소화 및 중국, 중동, 남미 등 기타 글로벌 시장 내 제품 수요에 대한 선제 대응이 가능해질 것으로 전망된다. 곤지암 공장 리모델링 및 설비투자를 통해 연간 생산능력은 300만개로 확대될 전망이다. 또한 위탁생산(CMO) 설비 투자도 예상된다. 현재 인도네시아 업체와 협의 중에 있으며 계약 성사 시 향후 연간 생산능력은 2023년 최대 600만개까지 확대될 것으로 예상된다.

는 3월 29일 EOPatch 국내 런칭을 시작으로 9월 유럽 CE 인증 획득에 따른 EOPatch 유럽향 매출 본격화, 10월 중국 시노케어와의 합작사 설립, 분리형 인공췌장 'EOPatch X' 국내 식약처 임상 준비까지 순조롭게 진행 중인 것으로 판단된다. 또한 본업과 더불어 자회사 파미오를 통한 비만관리, NASH 신약 개발 및 웨어러블 제약 사업 본격화도 앞두고 있다.

이 연구원은 "현재 기술 개발 및 제품 협업과 관련해 글로벌 제약사 수 개와 논의 중에 있으며 2022년부터 웨어러블 펌프 기반 제약 임상이 진행될 예정"이라며 "2023년부터 이에 따른 매출 증대도 기대되는 만큼 투자 매력은 여전히 높다고 판단한다"고 전했다.

